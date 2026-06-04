Ga naar de inhoud

Menu

Auto's
Kenteken
Nissan Primera EV
 
Nieuws

Dit is de nieuwe en nu elektrische Nissan Primera

Met een dosis China

Lars Krijgsman
18

De Nissan Primera is terug. Anno 2026 is de Nissan Primera een sedan, maar dan een met een elektrische aandrijflijn.

Eerder dit jaar schreef AutoWeek al over de mogelijke terugkeer van een bekende modelnaam: Primera. We ontdekten dat Nissan in Colombia, Mexico, Vietnam en de Filipijnen modelnaam Primera als handelsmerk had vastgelegd. De Filipijnse afdeling van Top Gear wist daarbij al de afmetingen van het model boven water te krijgen. Die afmetingen deden vermoeden dat de nieuwe Nissan Primera minder nieuw is dan je wellicht zou verwachten. Dat blijkt te kloppen.

De nieuwe Nissan Primera is namelijk weinig meer dan een Nissan N7 met een andere naam (foto's 2, 3 en 4). De N7 is een elektrische sedan die in China door de joint-venture Dongfeng Nissan is ontwikkeld en waar in de vorm van de eπ 007 al een Dongfeng-neefje van bestaat. De 4,93 meter lange N7 – en dus ook Primera – heeft een wielbasis van 2,92 meter. Hij heeft voorwielaandrijving en is er met 218 pk en 272 pk sterke elektromotoren en 58 kWh en 73 kWh grote LFP-accu's.

Over een eventuele komst naar Europa is vooralsnog niets bekend. Nissan zou in ieder geval niet de eerste Japanse autofabrikant zijn die een door een Chinese joint-venture ontwikkelde elektrische sedan naar Europa haalt. Mazda doet dat momenteel al met de elektrische 6e.

18 Bekijk reacties
Nissan Nissan Primera
Ontdek deze occasions: Heb je ze al gezien?
Nissan Primera 1.8 Business Edition | Climate control | Div schades - zie foto's!

Nissan Primera

1.8 Business Edition | Climate control | Div schades - zie foto's!

  • 2006
  • 197.710 km
  • Benzine
  • 85kW/116pk

Handgeschakeld

Online sinds 3 weken
Teuben Auto's
€ 1.495
Nissan Primera 1.8 Acenta - Cruise control - Trekhaak -

Nissan Primera

1.8 Acenta - Cruise control - Trekhaak -

  • 2005
  • 176.885 km
  • Benzine
  • 85kW/116pk

Handgeschakeld

Online sinds 3 weken
Auto Muis
€ 2.950
Nissan Primera 1.8 Selection Climatronic, trekhaak, camera, superstaat, NAP

Nissan Primera

1.8 Selection Climatronic, trekhaak, camera, superstaat, NAP

  • 2008
  • 209.990 km
  • Benzine
  • 85kW/116pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 maand
Auto Zelissen
€ 2.749
Nissan Primera 2.0 Business Edition Automaat | Airco | Cruise control | Elec ramen | Parkeer camera achter

Nissan Primera

2.0 Business Edition Automaat | Airco | Cruise control | Elec ramen | Parkeer camera achter

  • 2007
  • 244.314 km
  • Benzine
  • 103kW/140pk

Automatisch

Online sinds 1 maand
Billy Cars
€ 1.750
Nissan Primera 1.8 Visia Clima/Cruise/Navi/LMV

Nissan Primera

1.8 Visia Clima/Cruise/Navi/LMV

  • 2004
  • 188.411 km
  • Benzine
  • 85kW/116pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 maand
Auto Brinkman
€ 1.450
Nissan Primera 1.8 Visia | Clima | Elek ramen | N.A.P.

Nissan Primera

1.8 Visia | Clima | Elek ramen | N.A.P.

  • 2005
  • 54.705 km
  • Benzine
  • 85kW/116pk

Handgeschakeld

Online sinds 1 maand
Van Leeuwen Auto’s Assen B.V.
€ 4.448

Lees ook

Achtergrond
Nissan Primera

Zelfs een joystick kon laatste Nissan Primera niet helpen

Achtergrond
Opel Vectra

De pretentieloze middenklassers van 20 jaar geleden

Nieuws
De Tweeling: Nissan Primera - Infiniti G20

De Tweeling: Nissan Primera – Infiniti G20

Nieuws
Facelift Friday: Nissan Primera

Facelift Friday: Nissan Primera (P11)

Klokje Rond Nissan Primera

Klokje Rond: Nissan Primera 2.0 (2000) - 554.742 km

Lezersreacties (18)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.