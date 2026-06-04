De meteorologische zomer is begonnen. Met welke auto kun je jezelf beter op de zomerse geneugten trakteren, dan met de Mazda MX-5? Het huidige model is na 12 jaar nog altijd te koop en gaat met een nieuwe uitvoering én een nieuwe kleur een nieuw modeljaar tegemoet.

De vierde generatie MX-5 debuteerde al in september 2014. Middels modeljaarupdates doet Mazda jaarlijks een poging om de MX-5 actueel te houden en dat doet het nu weer. De MX-5 gaat modeljaar 2027 tegemoet met een nieuwe lakkleur, een nieuwe uitvoering en meer vermogen.

Mazda breidt het kleurenpalet van de MX-5 uit met de kleur Zinc Green. De MX-5 Roadster – en dus niet de MX-5 RF met stalen klapdakje – profiteert van de komst van een nieuwe uitvoering. Die heet Yakudo en is de nieuwe topversie voor de MX-5 met softtop. Die heeft onder meer zilverkleurige remklauwen, zilverkleurige exterieuraccenten en Recaro-sportstoelen die met alcantara zijn bekleed.

De Mazda MX-5 krijgt er voor het nieuwe modeljaar vermogen bij, maar verwacht geen hoge vermogenstoename. De 1.5 Skyactiv-G bracht voorheen 132 pk en 152 Nm op de been. Nu schopt de viercilinder het tot 136 pk en 155 Nm. Het gemiddeld verbruik daalt gelijktijdig en wel van 6,3 l/100 km naar 6,1 l/100 km. Driver Attention Alert is voortaan standaard.

De Mazda MX-5 Roadster is er als Prime-Line vanaf €46.240. De nieuwe topuitvoering Yakudo kost €54.140. Daartussen staan nog de Exclusive-Line, Kazari en Homura. De MX-5 RF is er als Prime-Line vanaf €48.740.