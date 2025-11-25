Wegverkeer neemt toe: personenauto's gaan nog meer rijden

Het wegverkeer, het aantal vliegtuigpassagiers en het gebruik van de elektrische fiets zijn in 2024 gegroeid en naar verwachting zet die stijging door.

Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Ook het goederenvervoer nam vorig jaar toe, maar het KiM verwacht in de toekomst een afname. De afgelegde afstand met het openbaar vervoer steeg in 2024, maar of dat zo blijft is niet zeker.

Het gemotoriseerde wegverkeer legde in 2024 in Nederland 137,5 miljard kilometer af en dat is 2,5 procent meer dan in 2023. Daarmee is het niveau voor het eerst hoger dan vóór de coronapandemie. Personenauto's legden de meeste kilometers af. Het KiM verwacht dat de totale afstand in de periode tot en met 2030 met minimaal 7 procent en maximaal 11 procent toeneemt.

Exacte cijfers over het gebruik van fietsen in 2024 ontbreken, meldt het KiM. Toch ziet het instituut 'een duidelijke stijging' van het gebruik van elektrische fietsen en verwacht dat dit met 40 procent toeneemt in de periode tot en met 2030. Het gebruik van gewone fietsen gaat volgens het KiM afnemen met 11 procent.

De omvang van het goederenvervoer op Nederlands grondgebied is in 2024 met 3,4 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Daaronder vallen wegvervoer, binnenvaart, buisleidingenvervoer en goederenvervoer via het spoor. Het KiM verwacht tot en met 2030 een krimp van 5 procent van het goederenvervoer door een afname van het transport van onder andere kolen, ertsen en aardolie.

De afgelegde afstand met de bus, tram en metro nam in 2024 toe met 8 procent. Ook met de trein werden in dat jaar meer kilometers afgelegd dan in 2023. Volgens het KiM is het onzeker of die groei doorzet. Dat komt onder meer door onzekerheden in de ov-dienstregeling.