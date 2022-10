Waterstof als brandstof in 1992 - Uit de Oude Doos

In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Waterstof is de laatste tijd weer regelmatig in het nieuws als mogelijk alternatief voor fossiele brandstoffen in verbrandingsmotoren. Exact dertig jaar geleden dook dat fenomeen - voor zover ons bekend - voor het eerst in het openbaar in Nederland op.

Bij een blik op de nieuwspagina's van AutoWeek 42 uit 1992 valt een bericht over een waterstofauto op. Helaas staat er maar één (slechte) foto van het op Schiermonnikoog gespotte karretje in kwestie bij. Op de neus van het golfkar-achtige voertuig stond trots 'waterdamp als uitlaatgas'. Dat moet destijds de nodige aandacht hebben getrokken. Waterstof als mogelijk alternatief voor fossiele brandstoffen was immers nog een behoorlijk nieuw begrip in de auto-industrie. Mazda experimenteerde er destijds al wel mee, door een wankelmotor op waterstof te laten lopen. Verder stond het nog in de kinderschoenen.

Het ging om een experimenteel voertuig van het Belgische bedrijf Hyrenco, waarin een brandstofmotor waterstof verbrandde. We schreven: "Bij de verbranding van waterstof komt alleen zuiver water vrij en daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Een prachtige oplossing, maar... er zit zoals gewoonlijk een addertje onder het gras. Ten eerste is waterstof niet overal te koop en bovendien is het nogal duur. Hyrenco levert een waterstofgenerator waarmee je uit water en elektriciteit zelf waterstofgas kunt maken: vergeleken met diesel kost het gas dan ongeveer drie keer zoveel. De generator zelf is ook vrij prijzig: reken maar op minimaal enige tienduizenden guldens."

Je raadt het al: we waren verre van overtuigd, ook al was het in theorie een interessant idee. "Dat maakt de waterstof-optie al veel minder interessant. Het is een nieuwe versie van het oude verhaal: er zijn best milieuvriendelijker alternatieven voor benzine of diesel mogelijk, maar tot nu toe zijn ze altijd óf (te) duur óf onpraktisch gebleken." Het experiment van Hyrenco werd voor zover we terug kunnen vinden ook niet meer dan een experiment. Het bedrijf zelf lijkt later in de jaren 90 in noodlijdende toestand overgenomen te zijn door de Nederlandse entrepreneur Joep van den Nieuwenhuyzen (de schoonzoon van bekende ondernemers Gerrit en Toos van der Valk), maar daarna loopt het spoor dood. Er bestaat tegenwoordig nog wel een Marokkaans bedrijf dat Hyrenco heet en zich richt op het zuiveren van zeewater, maar het is niet duidelijk of dat verband houdt met het hier omschreven Hyrenco.

Waterstofmotor van 2022

De verbrandingsmotor op waterstof is er 30 jaar later ook nog slechts mondjesmaat. Toyota is momenteel één van de voornaamste geïnteresseerden op dit gebied. De Japanners hebben onder meer een Toyota GR Yaris op waterstof laten lopen en racen in het thuisland al met een Corolla en GR86 die het goedje verbranden. Ook werkt het samen met Yamaha aan een V8 die op waterstof draait. Renault en dochtermerk Alpine lijken ook wel geïnteresseerd en inmiddels test ook Porsche (weliswaar virtueel) een waterstofmotor. Overigens was BMW er al een stukje vroeger bij dan Toyota, want dat liet in 2000 al de V12 van een E38 7-serie op waterstof lopen en deed dat vijf jaar later nog eens over met zijn opvolger. Bij BMW steken ze ook tegenwoordig niet onder stoelen of banken dat er een interessante rol voor waterstof weggelegd kan zijn in de auto-industrie. Daarbij richt men zich echter wel op brandstofcellen in plaats van verbrandingsmotoren, net als Toyota met de Mirai bijvoorbeeld. Ook Hyundai ziet daar meer heil in.