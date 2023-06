In 'Uit de Oude Doos' blikken we terug op vervlogen tijden. We pakken de AutoWeek van precies 30 jaar geleden erbij en lichten een opvallende test, reportage, trend of nieuwsverhaal uit. Wat speelde er in de tijd dat er nog gloednieuwe Fords Escort en Opels Astra F in de showroom stonden?

Zo vlot mogelijk naar je vakantiebestemming rijden is tegenwoordig een koud kunstje. Je voert de bestemming in en je navigatiesysteem houdt in de gaten wat de snelste route is. 30 jaar geleden was het allemaal wat ingewikkelder.

Als je met de auto op vakantie naar het buitenland gaat, hoef je tegenwoordig amper nog aan routeplanning te doen. Natuurlijk kan het geen kwaad om even op te zoeken of je op bepaalde trajecten vakantiefiles kunt verwachten, maar verder is het in principe een kwestie van de bestemming invoeren en, hup, kilometers vreten maar! 30 jaar geleden was het niet zo eenvoudig. Van een navigatiesysteem kon de gemiddelde automobilist alleen maar dromen en even op internet een route opzoeken of verkeersinformatie checken was er evenmin bij.

In AutoWeek 26 van 1993 gaven we advies hoe je zo vlot mogelijk naar je vakantieadres kon rijden door op de hoogte te blijven van vakantiefiles. In retrospectief is het erg leuk om te zien waarmee je destijds allemaal aan de slag moest. Het begon thuis met een goede voorbereiding. Dat kan anno 2023 ook geen kwaad, alleen zag in 1993 die voorbereiding er net even wat anders uit: "Ga op uw gemak voor de TV zitten en kijk op Teletekst waar en wanneer vakantiepieken worden verwacht. Luister ook naar de radiozenders die verkeers- en weersberichten doorgeven. Begin daarmee voor vertrek thuis en hou ook in de auto die zenders in de gaten voor het geval het onderweg onverhoopt mis mocht gaan."

Onderweg was je aangewezen op de radio om enig idee te houden van hoe het er op jouw vakantieroute aan toe ging. Je was spekkoper als je autoradio langegolf, middengolf én kortegolf kon ontvangen. Op de langegolf kon je op grote afstand namelijk al informatie doorkrijgen, op de middengolf kon je regionale verkeersinformatie ontvangen en op de kortegolf lokale informatie. Leuk en aardig, maar hoe wist je dan welke zender je moest hebben? Nou, soms stond dat op borden langs de weg aangegeven, maar het was aan te raden om van tevoren enkele frequenties op te schrijven die je op je route kon treffen. AutoWeek had twee kaartjes toegevoegd waarmee je de langegolfzenders in Noordwest-Europa en de middengolfzenders in Duitsland bij de hand kon houden.

Wilde je niet moeilijk doen met onderweg frequenties afregelen? Dan kon een moderne autoradio uitkomst bieden. De hierboven afgebeelde Grundig kon niet alleen een breed spectrum aan frequenties ontvangen, je kon er ook 42 voorkeurszenders in opslaan. Vantevoren even de zenders opslaan op volgorde van de route maakte het leven een stuk makkelijker. Een zeer handige aanvulling was het 'Radio Data System' op FM-frequenties. Dat zullen de meesten vast nog wel kennen en mogelijk gebruik je het nog steeds. Dankzij RDS, dat onder meer teksten kon laten verschijnen op het scherm van je autoradio, schakelde je radio naar wens automatisch over op de verkeersinformatie als deze op een FM-zender werd voorgelezen. Ook als je een cassettebandje of cd aan het luisteren was. Dan was het alleen nog wel even een kwestie van de lokale taal kunnen verstaan. Pas later konden er dankzij TMC ook vertaalde berichten binnenkomen.

Misschien kun je het je allemaal nog wel herinneren of misschien ben je blij dat je die tijd niet hebt meegemaakt als automobilist, als je dit zo allemaal leest. Het is nu in elk geval een stuk eenvoudiger om vlot richting je vakantieadres te rijden.