Toyota maakt stappen met waterstof-verbrandingsmotor

Omdat de elektrische auto de komende decennia niet overal ter wereld in kan burgeren zet Toyota volop in op de ontwikkeling van verbrandingsmotoren die alternatieve brandstoffen lusten. Het merk heeft onder meer een verbrandingsmotor die waterstof lust op de planken liggen. Met een Corolla met een dergelijke krachtbron scheurt Toyota in de Japanse Super Taiky-raceserie al over de circuits. In korte tijd heeft het merk de techniek al fors weten te verbeteren.

Toyota was een van de fabrikanten die vorig jaar tijdens de Klimaatconferentie van Glasgow besloot de Glasgow Declaration on Zero Emission Cars and Vansniet te ondertekenen. Fabrikanten die de verklaring ondertekenen, geven daarmee aan zich toe te leggen op het voor 2040 volledig uitfaseren van personenauto's en bedrijfswagens met verbrandingsmotoren. Toyota gaf aan dat er in onder meer Azië, Latijns-Amerika en Afrika tegen 2040 nog geen geschikte infrastructuur is om de verbrandingsmotor aan de wilgen te hangen. Samen met Subaru, Mazda, Yamaha en Kawasaki werkt Toyota aan de toekomst van de verbrandingsmotor, een toekomst waarbij CO2-neutrale brandstoffen de verbrandingskamers ingaan. Toyota doet in de Japanse Super Taikyu-raceserie met auto's met drie type verbrandingsmotoren mee, waaronder een Corolla met een verbrandingsmotor die waterstof verbrandt. Die innovatieve krachtbron is in een relatief korte tijd al aanzienlijk verbeterd.

In 2021 knalde een Toyota Corolla met een waterstof-verbrandingsmotor tijdens vier races over de Japanse circuits. Dit jaar moet de Corolla met deze nieuwe aandrijflijn in alle zeven races van de Super Takyu Serie meedoen. In de zes maanden die vorig jaar tussen de eerste en laatste race zat waarin de 'waterstof-Corolla' meedeed, is het vermogen en koppel van de aandrijflijn met achtereenvolgens 24 en 33 procent verbeterd. Wat kracht betreft, moet de machine nu niet meer onderdoen voor een conventionele benzinemotor. Hoewel Toyota de actieradius van de speciale Corolla sinds de laatste race met 20 procent heeft vergroot, geeft het merk aan dat het bereik nog niet op het gewenste niveau ligt en dat het werkt aan het sneller laten verlopen van het voltankproces.

Toyota heeft ook een interessante GR86 klaargestoomd voor de Taikyu-raceserie. De net als de Corolla met waterstofmotor door raceteam ORC Rookie rond te jagen GR86 CNF (Carbon Neutral Fuel) heeft namelijk een geblazen 1.4 onder de kap die een afgeleide is van de machine van de GR Yaris en de waterstof-Corolla. Deze 1.4 gebruikt synthetische 'CO2-neutrale biomassa brandstof', zo meldt Toyota. Volgens Toyota stoot de auto wel degelijk CO2 uit, maar wordt de balans rechtgezet doordat bij het verkrijgen van op biomassa gebaseerde brandstof Co2 uit de atmosfeer is onttrokken. Ook een GR86 met conventionele benzinemotor geeft tijdens de Taikyu-serie acte de presance.

Ook de merken Mazda en Subaru waarmee Toyota samenwerkt aan de ontwikkeling van de innovatieve verbrandingsmotoren hebben interessante inzendingen. Zo knalt Mazda over de circuits met een 2 die biodiesel lust en