Alpine Alpenglow is futuristische waterstofracer

Alpine plaagde dinsdag al met een foto van de Alpenglow, nu is de bijzondere conceptauto al grotendeels te zien. De volledige onthulling laat nog tot maandag op zich wachten, al wordt nu al wel het één en ander duidelijk. Als je niet zou weten dat het een Alpine is, zouden we het knap vinden als je het eraan af kon zien. Toch mogen we alvast wennen aan enkele ontwerpdetails, want dit is volgens Alpine een vooruitblik op de ontwerptaal van het merk in de toekomst. Hoe zich dat gaat uiten op minder heftige auto's, is nog even afwachten. De nieuwe Alpine A110, Alpine GT X-Over en Alpine R5 lijken in ieder geval een iets minder extreem jasje te krijgen.

Daarnaast blikt de Alpine Alpenglow vooruit op Alpine's raceauto's van de toekomst. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen, want we hebben hier met een WEC-achtige auto te maken. Alpine doet nu al mee in die raceklasse en zal er dus waarschijnlijk ook nog wel even actief in blijven.

Alpine lijkt in ieder geval alvast na te denken over hoe racen met een verbrandingsmotor ook in de toekomst misschien nog een optie is, mogelijk door waterstof als brandstof te gebruiken. We horen in onderstaande video immers nog gewoon een verbrandingsmotor, ook al is de Alpine Alpenglow volgens de Fransen een waterstofauto. Het is niet de eerste keer dat Alpine openlijk speelt met de gedachte om waterstof te gebruiken. Dat gebeurde ook al bij de A4810, die eerder dit jaar werd gepresenteerd en waar de Alpine Alpenglow ook wel wat weg van heeft.

Uitgebreidere details van de Alpine Alpenglow en meer informatie over welke rol waterstof nou precies in deze auto vervult, verwachten we maandag. Dan is de volledige presentatie van de Alpine Alpenglow.