De BMW Hydrogen7 had in 2005 al een V12 op waterstof

De BMW Hydrogen7 was een experimentele 7-serie met V12 die ook op waterstof liep. De laatste maanden zien we steeds vaker fabrikanten langskomen die niet alleen op EV's inzetten maar ook op verbrandingsmotoren op waterstof. BMW was daar dus 17 jaar geleden al mee bezig.

Een 6,0-liter V12 in plaats van een brandstofcel, daar kwam het bij de BMW Hydrogen 7 op neer. Dat lijkt voor een autoliefhebber geen al te ingewikkelde keuze, maar helaas: die keuze geldt niet meer, want het is duidelijk dat BMW’s zoektocht naar een emissievrij model is geëindigd bij de elektrische i7.

100 exemplaren

Het avontuur met de Hydrogen 7 werd na de bouw van honderd exemplaren gestaakt. Die auto’s waren niet te koop, maar kwamen via een leaseconstructie op de weg. Althans: BMW zette bewust een groep prominenten in de auto’s, onder wie artiesten, politici en industriëlen, uiteraard met een maximum aan publiciteit en een brede acceptatie van de nieuwe techniek als doel. Lastig was alleen dat Duitsland in 2005 slechts veertien locaties telde waar de machtige limousine zijn waterstofdorst kon lessen. En omdat ze in München een hooggewaardeerde cliënt als Placido Domingo niet met een hopeloos gestrande BMW in de pers wilden tegenkomen, viel het besluit dat de auto op benzine verder moest kunnen rijden. Na 200 waterstof-kilometers kon je ‘het kraantje omzetten’ en nog eens 500 kilometer verder tuffen op benzine.

De V12 was op knappe wijze geschikt gemaakt voor twee brandstoffen. De grootste uitdaging was de toevoer van waterstof naar de cilinders, iets waarvoor BMW speciale leidingen en kleppen construeerde waarmee de boel onder een constante druk naar binnen werd geblazen. Ook lastig was de afdichting van de verbrandingsruimten; om weglekken van waterstof tegen te gaan, kwamen er nieuwe zuigerveren. En omdat waterstof circa honderd keer zo snel verbrandt als benzine, hadden de programmeurs van dienst een leuke klus aan de nieuwe afstelling van de motorelektronica, die onder meer de verstelbare nokkenassen en de variabele klepbediening regelt.

Prestaties omlaag

De prestaties gingen een stuk omlaag, maar de V12 kon op dit punt wel wat hebben. Op waterstof leverde de Hydrogen7 nog 260 pk, waar de standaard 760i het tot 445 pk schopte. Minder elegant was de opslag van de waterstof, in een reusachtige tank die niet alleen een deel van de bagageruimte opeiste, maar ook het middelste deel van de achterbank bezette. En dat is, hoe je ook wendt of keert, echt geen gezellige reisgenoot.

Voor deze E65, was er ook al een BMW 7-serie van de generatie E38 die op waterstof liep. Die kleine serie was er in 2000, zoals je in dit artikel kunt lezen.