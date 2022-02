Yamaha stoomt waterstof-V8 klaar voor Toyota

Yamaha werkt in opdracht van Toyota aan een heel bijzonder project. Het wil een V8 op waterstof laten draaien en nu deelt Yamaha de eerste details over wat er mogelijk blijkt te zijn. Die zijn indrukwekkend.

Toyota gelooft heilig in waterstof als een alternatief voor conventionele aandrijving. Dat 'geloof' zit 'm behoorlijk breed, want Toyota zet niet alleen in op brandstofcellen die met waterstof elektriciteit genereren. Het wil namelijk ook waterstof als brandstof inzetten. Denk daarbij aan de Toyota GR Yaris Hydrogen, waarin de behoorlijk felle 1.6 uit de reguliere GR Yaris niet op benzine maar op waterstof draait. Met een herziene brandstoftoevoer en ander injectiesysteem kregen de Japanners het uiteindelijk voor elkaar om 'm op waterstof te laten lopen. Nu gaan ze nog een stap verder door dit ook met een V8 te doen.

Het is al wat langer bekend dat Yamaha voor Toyota aan een waterstof-V8 werkt, maar nu laat Yamaha weten wat het tot op heden voor elkaar heeft weten te krijgen. De 5.0 V8 is in de basis het blok dat we kennen van de Lexus RC F (foto 3), waarin-ie goed is voor een vermogen van 457 pk en een maximumkoppel van 520 Nm. Yamaha is erin geslaagd om de waterstofversie vergelijkbare prestaties te laten leveren. Het vermogen blijft gehandhaafd op 457 pk, het maximumkoppel ligt met 540 Nm zelfs iets hoger. Yamaha stelt dat het onder meer de injectoren, cilinderkoppen en het inlaatspruitstuk heeft aangepast om dit met waterstof als brandstof mogelijk te maken.

Het resultaat is dus een nog altijd beresterke V8 waar die nu geen schadelijke stoffen meer uitstoot. De topman van Yamaha Motor, Yoshiro Hidaka, is verheugd over het toekomstpotentieel van de brandstofmotor dat hiermee volgens hem getoond wordt: "Waterstofmotoren hebben de potentie om carbon-neutraal toch onze passie voor verbrandingsmotoren in leven te houden. In samenspel met verschillende bedrijfsculturen en expertisegebieden willen we op deze manier de toekomst inluiden."