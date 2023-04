Waarom meer ethanol in benzine slecht is voor je oudere auto

De benzine die jarenlang als Euro 95 uit de vulpistolen kwam, is allang niet meer de peut die het ooit is geweest. Vanaf eind 2019 bestaat die brandstof namelijk voor maximaal 10 procent uit ethanol (E10). Gooi je liever benzine met een lager maximaal percentage ethanol in je auto? Dan ben je aangewezen op het duurdere E5 met – inderdaad – tot maximaal 5 procent ethanol. Tankstations zijn verplicht om E10 aan te bieden en stations die de plek en ruimte hebben om meer dan één soort benzine in het aanbod te hebben, moeten minimaal de helft van hun tankplekken uitrusten met een E10-pomp. Kleinere tankstationnetjes kiezen doorgaans voor E10. Als het aan Klimaatminister Rob Jetten ligt, worden brandstoffen straks veelvuldig gemengd met biobrandstoffen. Dat zou kunnen door meer bio-ethanol aan benzine toe te voegen, maar dat is voor eigenaren van oudere auto's geen fijn idee.

Waarom? Ethanol lost weekmakers in rubbers op, met als mogelijk gevolg dat bepaalde leidingen en afdichtringen poreus worden en het aardse op termijn verruilen voor het eeuwige. Dat is lang niet bij alle motoren het geval. Sterker nog, veelal wordt gezegd dat praktisch alle motoren 'van na 2000' prima tegen ethanol kunnen, doordat er rubbers in zijn gebruikt die wél tegen ethanol kunnen. Een bouwjaar als grens is natuurlijk riskant, omdat een auto uit 2000 natuurlijk ook gewoon een oudere motor kan hebben waar de de dans met ethanol te agressief voor is. Op website www.e10check.nl kun je nagaan of jouw auto tegen ethanol kan, maar let op: ook deze check is niet honderd procent waterdicht. Als het maximum ethanolpercentage straks eventueel omhoog gaat, wordt het nog lastiger of zelfs onmogelijk om voor je oude auto die niet tegen ethanol kan nog geschikte brandstof te vinden.

Marnix Koopmans van de branchevereniging van de petrochemische industrie Vemobin zegt tegen het AD dat het huidige Nederlandse wagenpark simpelweg niet geschikt is voor een benzinemix met meer dan tien procent bio-ethanol. Slechts een minderheid van het wagenpark zou tegen benzine met meer dan tien procent ethanol kunnen. Koopmans zegt net als Bovag te verwachten dat 'meer biobrandstof' in de praktijk straks alleen gevolgen heeft voor de samenstelling van diesel. Brandstofleveranciers zouden namelijk worden afgerekend op het percentage 'hernieuwbare brandstofeenheden', die HBE's worden genoemd. Om aan het gestelde percentage te voldoen, kunnen uitbaters van pompstations er dus ook voor kiezen om (meer) laadpalen voor elektrische auto's neer te zetten, legt Koopmans uit.

Voor de duidelijkheid: de nieuwe klimaatplannen van Klimaatminister Jetten (D66) zijn nog puur plannen. Binnenkort wordt duidelijk wat het kabinet ervan vindt.