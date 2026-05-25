Een nieuwe Europese test, separaat van de tests die AutoWeek doet in samenwerking met AutoBild , luidt de alarmbel over een aantal goedkope zomerbanden. Toen de testauto op een nat wegdek met een snelheid van 100 km/h remde, hadden de slechtst presterende banden meer dan 12 meter langer nodig om tot stilstand te komen dan de testwinnaar.

Testwinnaar: Continental PremiumContact 7

De slechtste resultaten werden behaald door de Laufenn S Fit EQ+, West Lake Z-007 Zuper Ace en Tercelo Sport D1. De testwinnaar, de Continental PremiumContact 7, stopte na 53,2 meter op nat wegdek. De goedkope concurrenten bleven ver achter.

Bandenmerk Laufenn had maar liefst 65,3 meter nodig om de auto tot stilstand te brengen. West Lake stopte na 64,2 meter en Tercelo na 63 meter. Dit betekent een remweg die tot wel 12,1 meter langer is dan die van de Continental PremiumContact 7. Dat is ongeveer de lengte van een stadsbus.

GTÜ beschrijft ook dat verschillende van de goedkope banden problemen hadden met zowel grip als stabiliteit in de regen. De band van Tercelo reageert bovendien gevoelig bij uitwijkmanoeuvres en heeft een lange remweg. De Laufenn wordt genoemd als de band met de langste remweg van de hele test.

Premiumbanden kosten aanzienlijk meer

Volgens de test kost een set Continental PremiumContact 7 in de maat 235/45 R18 ongeveer €1.650. Een set Tercelo Sport D1 kost ‘slechts’ €650 per set. Vier stuks West Lake en Laufenn kosten rond de €1.000. De premiumbanden zijn weliswaar veel duurder, maar ze zijn dus veel veiliger en slijten ook nog eens aanzienlijk minder snel.

De Michelin Primacy 5 zou volgens de laboratoriumtest zo’n 50.000 kilometer meegaan en de Continental zo’n 44.000 kilometer. Tercelo daarentegen haalde slechts iets meer dan 25.000 kilometer, terwijl West Lake het na ongeveer 28.000 kilometer begaf. Dit betekent dat de goedkoopste banden niet alleen slechter remmen in de regen, maar ook aanzienlijk eerder aan vervanging toe zijn.

Regen zorgt voor grote verschillen

De Continental PremiumContact 7 kwam als winnaar uit de test van GTÜ, vóór de Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 en de Pirelli Cinturato C3. De Firestone Roadhawk 2 werd genoemd als de betaalbaarste optie in de test, met een goede balans tussen prijs, grip en veiligheid.