De nog piepjonge elektrische Mercedes-Benz GLB is er vanaf €51.739. Voor dat geld rijd je de GLB 200 met 224 pk elektromotor en 58 kWh accu. Wie meer wil, moest minimaal een kleine €5.500 extra ophoesten voor de GLB 250+ met 272 pk en 85,5-kWh accu. Nu is er dankzij de komst van de GLB 250 een voordeligere oplossing voor wie net even meer wil dan de GLB 200 kan leveren.

De elektrische Mercedes-Benz GLB 250 - dus zonder '+' achter de typenaam - is er vanaf €54.764. Daarmee is hij €3.025 duurder dan de GLB 200. Voor dat geld krijg je net als in de GLB 250+ de beschikking over een vermogen van 272 pk. Het grote verschil met de GLB 250+: de GLB 250 heeft een 71,7-kWh accu in plaats van een 85,5-kWh accu.

Zetten we de GLB 250 naast de GLB 200, dan levert een extra investering van zo'n €3.000 je 48 pk en 13,7 kWh extra op. Het rijbereik van de GLB 250 is vastgesteld op 527 kilometer. Dat is bijna 100 kilometer meer dan de 430 kilometer die de GLB 200 uit zijn 58-kWh accu perst. De extra investering levert je nog meer op. De GLB 250 kan met 250 kW sneller laden dan de GLB 200 (200 kW) en sprint in 7,4 tellen in plaats van 8,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Tel uit je winst.

Net als de GLB 200 en GLB 250+ is de GLB 250 er als Business Solution, Business Solution Electric en Business Solution AMG Electric. Topversie GLB 350 4Matic met 354 pk is er alleen als Business Solution AMG.

Prijzen elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie - mei 2026