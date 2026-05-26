Mercedes-Benz GLB (2026)
Elektrische Mercedes GLB heeft voor paar duizend euro extra veel betere prestaties

Kleine meerprijs, betere prestaties: welkom GLB 250

Lars Krijgsman
14

De elektrische Mercedes-Benz GLB biedt dankzij de komst van een nieuwe versie voor een paar duizend euro meer vermogen, een grotere accu en betere prestaties.

De nog piepjonge elektrische Mercedes-Benz GLB is er vanaf €51.739. Voor dat geld rijd je de GLB 200 met 224 pk elektromotor en 58 kWh accu. Wie meer wil, moest minimaal een kleine €5.500 extra ophoesten voor de GLB 250+ met 272 pk en 85,5-kWh accu. Nu is er dankzij de komst van de GLB 250 een voordeligere oplossing voor wie net even meer wil dan de GLB 200 kan leveren.

De elektrische Mercedes-Benz GLB 250 - dus zonder '+' achter de typenaam - is er vanaf €54.764. Daarmee is hij €3.025 duurder dan de GLB 200. Voor dat geld krijg je net als in de GLB 250+ de beschikking over een vermogen van 272 pk. Het grote verschil met de GLB 250+: de GLB 250 heeft een 71,7-kWh accu in plaats van een 85,5-kWh accu.

Zetten we de GLB 250 naast de GLB 200, dan levert een extra investering van zo'n €3.000 je 48 pk en 13,7 kWh extra op. Het rijbereik van de GLB 250 is vastgesteld op 527 kilometer. Dat is bijna 100 kilometer meer dan de 430 kilometer die de GLB 200 uit zijn 58-kWh accu perst. De extra investering levert je nog meer op. De GLB 250 kan met 250 kW sneller laden dan de GLB 200 (200 kW) en sprint in 7,4 tellen in plaats van 8,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Tel uit je winst.

Mercedes-Benz GLB 250 (EQ)

Mercedes-Benz GLB: vanbuiten is de GLB 250 niet anders dan de GLB 200 of GLB 250+.

Net als de GLB 200 en GLB 250+ is de GLB 250 er als Business Solution, Business Solution Electric en Business Solution AMG Electric. Topversie GLB 350 4Matic met 354 pk is er alleen als Business Solution AMG.

Prijzen elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie - mei 2026

VermogenAccuActieradiusUitvoeringVanafprijs
200224 pk58 kWh430 kilometerBusiness Solution€51.739
200224 pk58 kWh418 kilometerBusiness Solution Luxury€54.764
200224 pk58 kWh414 kilometerBusiness Solution AMG€56.700
250272 pk71,7 kWh527 kilometerBusiness Solution€54.764
250272 pk71,7 kWh512 kilometerBusiness Solution Luxury€57.789
250272 pk71,7 kWh507 kilometerBusiness Solution AMG€59.725
250+272 pk85 kWh632 kilometerBusiness Solution€57.184
250+272 pk85 kWh613 kilometerBusiness Solution Luxury€60.209
250+272 pk85 kWh607 kilometerBusiness Solution AMG€62.145
350 4Matic354 pk85 kWh597 kilometerBusiness Solution AMG€68.195
