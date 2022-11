Vredestein komt met speciale vierseizoenenband voor EV's

Banden voor EV's moeten vanwege het vaak hogere gewicht van de auto en de focus op rijbereik aan wat meer verwachtingen voldoen dan reguliere banden. Met dat in het achterhoofd is Vredestein aan de slag gegaan met een speciale vierseizoenenband voor EV's. In december komt deze Quatrac Pro EV-band op de markt, volgens Vredestein heeft het daarmee een primeur te pakken. Het is volgens het bedrijf de eerste dedicated vierseizoenenband voor EV's.

Vredestein heeft zijn eigen Quatrac Pro-band als referentie gebruikt voor de Quatrac Pro EV-band. Uiteraard zitten er duidelijke verschillen tussen de twee. Zo is het profiel van de EV-band anders; de groeven in de lengterichting hebben steilere 'flanken' om meer weerstand te bieden in bochten. Hard nodig om het hogere gewicht van EV's aan te kunnen zonder al te veel gripverlies. Ook is er gewerkt aan een zo laag mogelijke rolweerstand, is er voor gewichtsbesparing gebruikgemaakt van lichter materiaal voor het binnenwerk en zijn de wangen van de band dunner dan gewoonlijk.

Al met al moet het de band een goed compromis tussen grip, comfort en efficiëntie opleveren. Het bereik van een EV verbetert volgens Vredestein door deze speciale band. Veelbelovend, daar Vredestein met zijn reguliere Quatrac Pro-vierseizoenenband vorig jaar als tweede uit de AutoWeek-vierseizoenenbandentest kwam. Benieuwd naar de banden van dit jaar? Hou dan zeker AutoWeek de komende weken in de gaten. Zowel in het magazine als op de site komen de bandentests van 2022 eraan. In AutoWeek 44, die nu in de winkel ligt, tref je al de winterbandentest.