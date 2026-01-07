Voormalig Volvo-designkopstuk terug bij Volvo

Volvo gaat terug in de tijd. Althans, als het om hoge bestuurders gaat. Eerder kwam voormalig Volvo-topman Håkan Samuelsson weer aan het roer te staan en nu keert een oude bekende en tevens grote naam terug naar de designafdeling van Volvo.

In 2022 maakte Håkan Samuelsson na zo'n tien jaar plaats voor de Brit Jim Rowan. In maart vorig jaar werd duidelijk dat de band tussen Samuelsson en Volvo zo sterk bleek, dat Rowan weer plaats moest maken voor de topfunctionaris die hij verving. Samuelsson dus. Ook 2026 begint met de terugkeer van een grote Volvo-naam: Thomas Ingenlath.

Thomas Ingenlath was tussen 2012 en 2017 Senior Vice President Design bij Volvo en was in die hoedanigheid onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de Volvo's S90 en V90, XC40 en de tweede generatie XC90 (pre-facelift). De volgende zeven jaar zou Ingenlath bij Volvo's zustermerk Polestar doorbrengen als CEO. Bij Polestar is Ingenlath vorig jaar al opgevolgd door voormalig Opel-topman Michael Lohscheller. Bang voor zijn toekomst hoeft Ingenlath niet te zijn, want hij mag bij Volvo terugkomen. Ditmaal als hoogste designbaas. Per februari mag Thomas Ingenlath zich namelijk Chief Design Officer noemen.