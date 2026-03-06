De nieuwe basisversie van de Tesla Model 3 is minder luxe, maar ook goedkoper dan zijn voorganger. Voor de nieuwe vanafprijs koop je echter ook deze zo goed als nieuwe, maar duidelijk luxere auto van voor de uitkleedronde. Is dat dan niet een beter idee?

Wij begrijpen ook wel dat de Tesla Model 3-klant in Nederland doorgaans een leaserijders is en occasions in dat deel van de markt doorgaans niet mogelijk of wenselijk zijn. Maar voor ons eigen gemak negeren we dat vandaag even, want deze vergelijking is simpelweg te mooi.

De nieuwe basisversie van de Tesla Model 3 – die werd geïntroduceerd als ‘Standard’ en inmiddels al niet meer zo heet - kost €36.990. Dat is flink minder dan de €39.990 die de Model 3 ‘Achterwielaandrijving’ voorheen kostte, maar dan krijg je ook een minder luxe en zelfs nipt minder snelle auto. De oude basisversie is verdwenen en omdat Tesla ook niet aan uitrustingsniveaus of opties doet, heb je als Model 3-rijder eigenlijk geen keuze meer. Tenzij je voor de maar liefst €9.000 duurdere Premium Long Range gaat, óf voor een voorraadauto of jong gebruikte Model 3 kiest.

In die laatste categorie troffen we op de beste occasionwebsite van Nederland – deze dus – een Model 3 aan voor nagenoeg hetzelfde bedrag als een gloednieuwe ‘Standard’. Voor €35.950 stap je in een Tesla Model 3 RWD uit januari 2025 en met een luttele 16.761 kilometer op de klok. In die afstand en tijd is de auto zo’n 3 mille afgeschreven, want we kijken hier wel echt naar de basisversie van destijds.

Je koopt hiermee weliswaar geen gloednieuwe auto, maar je krijgt voor het geld van een nieuwe instapper mooi wel lichtmetalen wielen, sfeerverlichting, een fraaiere middenconsole, een beter audiosysteem, volledig kunstlederen bekleding, achterbankverwarming, een touchscreen achterin, stoelventilatie en bedieningsknoppen voor de elektrisch verstelbare stoelen die bij de ‘Standard’ via het scherm worden bediend. Best een overweging waard, of toch een slechte deal voor het geld van een gloednieuw exemplaar?

De goedkoopste Model 3

Voor de eerste serie Model 3 komt de 10.000 euro-grens trouwens rap in zicht. De goedkoopste Tesla Model 3-occasion kost bij ons op het moment van schrijven €10.999, al krijg je dan een accu die zich qua state of health kan meten met die van de goedkoopste gebruikte Skoda Enyaq. Model 3's van na de facelift en verbeteringsronde van 2023 blijven vooralsnog prijzig: zelfs het goedkoopste exemplaar kost dik 30k, inclusief een aftermarket voorbumper met Performance-achtige luchtsleuven.