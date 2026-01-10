De Tesla Model Y Standard staat voorlopig lekker in de spotlights, maar de Model 3 Standard is nog goedkoper. De buren zullen alvast niet zien dat je de goedkoopste Model 3 hebt, maar wat mis je zelf allemaal als je een Model 3 bestelt voor EV3-geld?

Tesla Model 3 Standard - €36.990

Weet je nog, 2019? De Tesla Model 3 was toen niet aan te slepen en die zakelijke rijders – of hun leasemaatschappijen – betaalden allemaal 50- of dik 60.000 euro voor die auto’s, afhankelijk van de uitvoering. Nu heb je al een Model 3 voor een veel lager bedrag, namelijk €36.990. Dat is nota bene 5 euro minder dan de €36.995 die Kia minimaal voor een EV3 wil zien. Voor dat geld krijg je bij Kia 429 kilometer actieradius, tegen 534 voor de Model 3, waarbij Tesla een uitzonderlijk laag verbruik van 13 kWh per 100 kilometer belooft. Qua snelladen, sprinten en topsnelheid rijdt de Tesla ook rondjes om de goedkoopste EV3, maar krijg je ook nog een beetje luxe voor die krap 37 mille?

Anders dan bij de Model Y standard kun je bij de Model 3 nauwelijks zien dat je met de goedkoopste versie te maken hebt. De auto heeft stalen 18-inch wielen met gestroomlijnde wieldoppen die net even anders zijn dan de exemplaren van de Premium Long Range, maar dat ziet bijna niemand. Voor de rest is alles identiek, hoewel je een Standard nooit in het rood, blauw of zilver zult tegenkomen. Het blijft hier bij wit, zwart en donkergrijs, waarbij (metallic!) wit de enige gratis optie is en je voor de donkerdere tinten €1.300 moet bijleggen.

Aan de binnenkant is het verschil tussen de ‘Standard’ en de ‘Premium’ wel snel duidelijk. Zo heeft de Standard deels stoffen bekleding, ontbreekt de sfeerverlichting op het dashboard en in de deurpanelen en zijn de stoelen niet met knoppen, maar via het scherm elektrisch verstelbaar. Dat laatste is ronduit irritant, hoewel de schade meevalt voor wie even de tijd neemt om een persoonlijk profiel aan te maken en de stoelpositie daarin op te slaan. Het stuurwiel verstellen is dan weer makkelijk, want dat gaat ‘gewoon’ handmatig. De middentunnel is hier gewoon compleet en heeft een afsluitbaar vak, dit in tegenstelling tot de Model Y.

Nog een verschil met de Y is dat de Model 3 gewoon een glazen panoramadak heeft. Dit is hier noodzakelijk voor voldoende hoofdruimte achterin, maar daar profiteren ook de voorste inzittenden dus van. Achterpassagiers moeten het wel zonder stoelverwarming en het eigen touchscreen stellen, maar dat is in de meeste andere auto’s ook geen probleem. Voorin ‘missen’ we stoelventilatie en zou je kunnen opvallen dat het geluid net wat minder klinkt. De Model 3 Standard heeft namelijk maar zeven luidsprekers, tegen negen of zelfs vijftien voor andere uitvoeringen. Het onderstel is ook een stuk eenvoudiger en de buitenspiegels zijn weliswaar elektrisch verstelbaar en inklapbaar, maar doen het zonder automatische dimfunctie.

Is het dan helemaal behelpen aan boord van deze goedkoopste Tesla? Dat toch niet. De lijst met wat er wél op zit, is nog altijd aanzienlijk langer dan de lijst met ontbrekende zaken. Stoel- en stuurverwarming, alle softwarefuncties inclusief Google Maps-navigatie en Tesla-app, ledverlichting rondom, een elektrische achterklep, adaptieve cruise control met Autopilot, climatecontrol met twee zones en 8 (!) camera’s rondom zijn bijvoorbeeld gewoon standaard.

Qua prestaties legt de goedkoopste Model 3 het weliswaar af tegen andere Model 3’s, maar niet tegen wat je elders voor dit geld kunt krijgen. Tesla belooft een 0-100-tijd van 6,2 seconden, 534 kilometer WLTP-rijbereik en tot 270 kilometer bijladen in 15 minuten, met laadvermogens tot 175 kW.

De keuze van de auteur

Ik denk dat deze Model 3 een uitstekende deal is en zou er dus gerust voor gaan. Wel is het jammer dat je geen kleur kunt kiezen, hoewel lakkleuren bij Tesla toch al erg prijzig zijn. Mijn Model 3 zou daarom gewoon (weer) wit worden, de goedkoopste en wat mij betreft ook de mooiste van de drie opties. Full-Self-Driving mag Tesla houden en verdere opties zijn er eigenlijk niet, hoewel ik wel die forse €1.350 zou investeren in een trekhaak. Altijd handig.