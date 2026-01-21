Een Tesla Model 3 weet standaard al heel goed wat hij met een bocht aan moet. Met deze toevoeging gaat de Tesla Model 3 nóg harder de hoek om.

Vanaf nu kun je een Tesla Model 3 van na de grondige facelift van 2024 aankloppen bij Unplugged Performance voor een heftige achterspoiler. De vleugel luistert naar de naam Ascension-RR Rear Carbon Fiber Wing. Een hele mond vol. Hij kost omgerekend een heftige €2.130 en is geschikt voor elke Model 3 vanaf bouwjaar 2024. Het maakt dus niet uit of je een Standard, Long Range Rear Wheel Drive, Long Range All-Wheel Drive of Performance hebt.

De uit koolstofvezel vervaardigde achterspoiler dient heus niet alleen een visueel doel. Bij een snelheid van 240 km/h genereert de spoiler 238 kilo aan neerwaartse druk. Dat komt onder meer de stabiliteit in rechte lijn ten goede, al moet de extra druk op de achterwielen ook de mate van grip vergroten. De achterspoiler is in vier standen verstelbaar en is dus perfect voor wie of een zo hoog mogelijke topsnelheid, of zo veel mogelijk neerwaartse druk wil.