Je zou denken dat een Volvo XC90 voor vrijwel iedereen wel genoeg is. Niets is minder waar. Volvo onderzoekt derhalve of het een grotere SUV dan de Volvo XC90 en EX90 aan zijn leveringsgamma toe moet voegen.

De Volvo XC90 is met zijn lengte van 4,95 meter een flinke jongen. De elektrische EX90 is met zijn wagenlengte van 5,04 meter nog groter. De XC90 is een regelrechte concurrent van auto's als de BMW X5 en Mercedes-Benz GLE. Wat afmetingen betreft kan de Volvo XC90 zich ook prima met die Duitsers meten. Zowel de BMW X5 als de Mercedes-Benz GLE heeft een groter alternatief, achtereenvolgens de 5,15 meter lange X7 en de 5,2 meter lange Mercedes-Benz GLS. In dat segment heeft Volvo niets, maar dat kan wellicht veranderen.

In gesprek met Automotive News benoemt CEO Hakan Samuelsson de toenemende vraag in de Verenigde Staten naar grote SUV's met drie zitrijen. "Grotere SUV's, dat is iets waar we momenteel naar kijken," zegt de onlangs bij Volvo teruggekeerde topman. Vooropgesteld: dat betekent niet dat Volvo concrete plannen heeft om met een extra grote SUV te komen, wel dat de mogelijkheid bestaat dat de XC90 en EX90 in de toekomst niet meer de grootste SUV's van het merk zijn. De XC90 en EX90 hebben overigens ook standaard drie zitrijen.

Al in 2007 zouden er bij Volvo plannen op tafel hebben gelegen voor een model boven de XC90. De geruchtenmolen blies modelnaam XC100 voor die auto rond, al is dat model nooit gekomen.