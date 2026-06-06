Vanaf 1982 gaat het goed met de 300-serie. De 300-serie staat tussen 1982 en 1990 ieder jaar in de top vijf van bestverkopende auto’s. Ook op de exportmarkten scoort Volvo: alleen al de Engelse markt is jaarlijks goed voor zo’n dertigduizend 300-modellen; een derde van de totale jaarproductie. De toevoeging van nieuwe varianten als de sedan (1983), de diesel (1984) en een nieuwe 1.700-cc benzinemotor (1985) doet de verkopen goed. Een tweede facelift voor modeljaar 1986 voorziet in een update van het exterieur, met onder meer gewijzigde achterlichten. Volvo brengt daarnaast, door de jaren heen, met grote regelmaat speciale actiemodellen uit, waardoor de interesse warm blijft. De 300-serie beleeft zijn beste jaar in 1986, tien jaar na de introductie, wat vrij bijzonder is in de auto-industrie.

Achter het supertrio

In 1986 eindigt de Volvo 340 op plek nummer vier. Uiteraard staat de Opel Kadett ook dat jaar op nummer één, op ruime afstand van nummer twee, de Ford Escort, en nummer drie, de Volkswagen Golf. Dat waren de drie verkoopkanonnen van de jaren 90. De afstand tot de Golf II, die dat jaar nog maar twee jaar op de markt is, is niet eens zo heel groot met 21.377 340's tegen 25.781 Golfjes. Op gepaste afstand volgt de Citroën BX, een model dat ook een beetje tussen het C- en D-segment inhangt, net als de Volvo 340.

Miljoenste 300-serie

In maart 1988 rolt de miljoenste 300-serie van de band. Die wordt voor de gelegenheid onder handen genomen door kunstenaar Marte Röling, die er een opvallend, rijdend kunstwerk van maakt dat ze de ‘Volvo Mega Car Sculpture’ noemt. Na jarenlang in het DAF-museum te hebben gestaan, is het model onlangs verhuisd naar het Volvo-museum in Göteborg.

Vanaf de introductie van de 400-serie loopt de productie van de 300-modellen snel terug. Hij verkoopt nog altijd goed, maar de fabriek heeft een beperkte productiecapaciteit, dus de 300 moet letterlijk plaatsmaken voor zijn opvolger. Op 13 maart 1991 loopt het laatste exemplaar van de band en komt er een eind aan een bijzonder stukje Nederlandse autogeschiedenis.