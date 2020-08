Volvo noteerde prima verkoopcijfers in juli

Volvo heeft in juli een opvallend goede verkoopmaand gedraaid. Het merk verkocht niet alleen meer auto's in Europa, ook in China en in de Verenigde Staten namen de verkoopaantallen toe ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Volvo verkocht in juli in totaal 62.291 splinternieuwe modellen, een toename van 14,2 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het merk zegt te profiteren van de soepeler wordende coronamaatregelen en meldt trots dat het zowel in Europa als in de Verenigde Staten en China zelfs meer auto's heeft weten te slijten dan in juli 2019.

In Europa namen de verkoopcijfers afgelopen maand met 12,5 procent toe ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Het aantal verkochte auto's nam toe van 25.518 naar 28.700. In China nam het aantal verkochte auto's met 14 procent toe tot 14.410 exemplaren. In de Verenigde Staten stapten afgelopen maand 9.697 klanten in een nieuwe Volvo, 10,3 procent meer dan vorig jaar. Wel blijven de verkopen - uiteraard veroorzaakt door de slechte marktomstandigheden - achter bij die van vorig jaar. De internationale verkoopteller staat over de eerste zeven maanden van dit jaar op 332.253 stuks, 16 procent minder dan de 395.372 die vorig jaar in dezelfde periode werden verkocht. De Europese markt is daarbij stevig geraakt. Met 151.735 verkochte Volvo's in de eerste zeven maanden van dit jaar blijft de Europese verkoopteller 24,1 procent achter bij die van vorig jaar. Ter vergelijking: in China en de Verenigde Staten is de verkoopdaling respectievelijk 0,3 en 10,1 procent.

De XC40 was afgelopen maand Volvo's internationale succesnummer, gevolgd door de XC60 en XC90. De SUV's van het merk waren in juli goed voor maar liefst 72,8 procent van zijn verkopen. Kijken we naar de afgelopen zeven maanden, dan zetelt de XC60 op de verkooptroon. Er gingen er dit jaar al 96.622 stuks van over de toonbank. De XC40 en XC90 volgen op plek twee en drie met respectievelijk 87.085 en 46.669 exemplaren.