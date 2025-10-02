Ga naar de inhoud
Volvo levert miljoenste plug-in hybride

Lekker stekkeren

Volvo XC90 Ultra Executive Edition
Joas van Wingerden

Volvo bereikt een mooie mijlpaal: het heeft zijn miljoenste plug-in hybride afgeleverd. Daar hebben de Zweden zo'n dertien jaar over gedaan.

Met een gemiddelde van zo'n 77.000 stuks per jaar is Volvo afgelopen maand uitgekomen op een miljoen geleverde plug-in hybrides. Het gaat steeds harder: van de in de eerste helft van dit jaar verkochte Volvo's was maar liefst 23 procent een plug-in hybride. Vorig jaar verkocht Volvo er dik 177.000.

Volvo V60 D6 plug-in hybrid

Volvo V60 D6 plug-in hybrid

Volvo introduceerde in 2012 zijn eerste plug-in hybride. Dat was de Volvo V60 Plug-in Hybrid, die wij zo'n veertien jaar geleden in de aanloop naar de marktintroductie voor het eerst reden. Destijds was een PHEV nog vaak een dieselauto met elektromotor en dat gold ook voor de V60. Daarin lag een 215 pk sterke dieselmotor die op de achteras bijval kreeg van een 70 pk sterke elektromotor. Dankzij de gunstige bijtelling stuwde deze versie de verkopen van de V60 enorm.

Volvo doet nog altijd goede zaken met plug-ins. Zo was de Volvo XC60 in het afgelopen jaar zelfs de bestverkochte plug-in hybride van Europa. Er is ook een fonkelnieuwe plug-in hybride in aantocht in de vorm van de Volvo XC70.

