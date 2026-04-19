Steeds meer elektrische auto's kunnen een caravan trekken

Caravanbezitters hebben tegenwoordig veel meer keuze als zij elektrisch willen rijden. Volgens campingspecialist ACSI zijn er in 2026 ruim honderd volledig elektrische auto’s die geschikt zijn om een caravan te trekken.

Dat is een forse toename ten opzichte van 2020, toen alleen de Audi E-tron, Mercedes-Benz EQC en Tesla Model X daarvoor in aanmerking kwamen. ACSI houdt sinds 2020 bij hoeveel elektrische personenauto’s voldoende trekvermogen hebben voor caravans met een gewicht tussen de 1.200 en 2.300 kilo.

Waar het aanbod aanvankelijk beperkt bleef tot drie modellen, groeide dat vorig jaar naar ongeveer zestig. Inmiddels kunnen caravanbezitters kiezen uit meer dan honderd modellen en uitvoeringen. Die groei komt niet alleen door nieuwe merken uit China, maar ook doordat gevestigde autofabrikanten hun aanbod uitbreiden.

Prijs en actieradius

De prijs blijft voor veel consumenten een belangrijk aandachtspunt. Uit eerder onderzoek van ACSI blijkt dat de aanschafkosten voor veel caravanbezitters nog altijd een drempel vormen.

De goedkoopste elektrische trekauto kost momenteel €35.990 en mag 1.600 kilo trekken. Ook andere relatief betaalbare modellen zitten rond de €36.000 tot €38.000.

Naast de prijs speelt ook de actieradius een rol. Met een caravan achter de auto neemt het rijbereik van een elektrische auto flink af. Volgens ACSI blijft in de praktijk vaak minder dan de helft over van de door de fabrikant opgegeven actieradius. Dat komt onder meer door de extra luchtweerstand en de snelheid.

Voordeel elektrische auto

In een recente test met een Tesla Model Y en een caravan van 1.600 kilo lag het verbruik bij 100 kilometer per uur 35 procent hoger dan bij 80 kilometer per uur.

Toch zijn elektrische auto’s volgens ACSI in veel gevallen geschikt als trekauto. Ze hebben doorgaans een hoog koppel van meer dan 300 Nm en een vermogen van minimaal 200 pk.

Ook het hogere gewicht van elektrische auto’s, gemiddeld zo’n 400 kilo meer dan vergelijkbare benzineauto’s, zorgt voor extra stabiliteit tijdens het rijden met een caravan. Sommige modellen springen eruit als het gaat om trekvermogen. Zo mogen de BMW iX, Hyundai Ioniq 9, Porsche Cayene Electric en Kia EV9 tot 2.500 kilo trekken.

Aan de bovenkant van de markt zitten modellen met prijzen boven de €100.000. Zo kost de Mercedes-Benz EQS SUV ruim €130.000 en ligt de prijs van de Polestar 5 Dual Motor rond de €122.000.

Goedkoopste elektrische trekauto’s

De goedkoopste EV met minimaal 1.200 kilogram trekkracht op de Nederlandse markt is de Jaecoo 5 EV met maximaal 1.250 kilo trekgewicht, die €30.890 kost. Daarna volgt de Zeekr X met een vanafprijs van €35.990 en een maximaal trekvermogen van 1.600 kilo, gevolgd door de Lynk & Co 02 van €36.595 met 1.600 kilo trekvermogen en de Volvo EX30 P5 van €36.795 met 1.500 kilo trekvermogen. De top 5 wordt gecompleteerd door de Smart #1 (€37.000 en 1.600 kilo).