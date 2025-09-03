Volvo heeft de smaak te pakken. Het merk presenteert het ene na het andere nieuwe model en in januari kunnen we de volgende nieuwe Volvo verwelkomen. Dat is de volledig nieuwe en helemaal elektrische Volvo EX60.

In relatief korte tijd heeft Volvo een arsenaal nieuwe of vernieuwde modellen gepresenteerd. We noemen de nieuwe EX90, de gefacelifte XC90, de nieuwe ES90, de vernieuwde XC60 en de fonkelnieuweVolvo XC70. Daar blijft het niet bij, want Volvo werkt ook al tijden aan een volledig elektrisch alternatief voor de ondanks zijn hoge leeftijd mateloos populaire XC60. Die nieuwe SUV gaat Volvo EX60 heten en we weten nu wanneer je die kunt verwelkomen.

Wie met smart wacht op de EX60 moet op de kalender een grote cirkel zetten om 21 januari. Dat is de dag waarop Volvo de EX60 presenteert in het Zweedse Stockholm. Het was reeds bekend dat de EX60 de eerste elektrische Volvo op een compleet nieuw platform wordt. Wat we nu ook weten, is dat de nieuweling de grootste actieradius krijgt van alle tot nu toe gepresenteerde elektrische Volvo's. De Volvo ES90 is goed voor 700 elektrische kilometers. De EX60 gaat daar dus nog overheen. Dat belooft wat.

De nieuwe Volvo EX60 wordt straks gewoon in Europa gebouwd. In het Zweedse Göteborg (Torslande), om precies te zijn. De eerste exemplaren verlaten in de eerste helft van volgend jaar de Zweedse fabriekspoorten. Gezien het succes van de XC60 - en het feit dat de SUV vrij recent is bijgeschaafd - verwachten we dat de elektrische EX60 naast de XC60 gevoerd wordt en hem dus niet gaat vervangen. Op dezelfde manier staan de EX90 en de XC90 naast elkaar in de showrooms.