In 2028 voegt Lamborghini zijn eerste volledig elektrisch aangedreven model toe aan zijn stal. Dat duurt nog even, maar de Italianen geven binnenkort al in grote lijnen weg wat je van die eerste Lamborghini kunt verwachten. Op 18 augustus trekt Lamborghini het doek van een studiemodel waar het nu alvast een schim van laat zien.

Ook Lamborghini ontkomt niet aan elektrificatie. Vanaf volgend jaar verkoopt het merk alleen nog modellen met een geëlektrificeerde aandrijflijn en dat betekent dus dat de Urus bij zijn aanstaande opfrisbeurt én de opvolger van de Huracán tot op zekere hoogte profiteren van elektrokracht. Reken er dus maar op dat die auto's straks aangedreven worden door een met elektrokracht ondersteunde benzinemotor. Volledig elektrisch worden ze niet, maar Lamborghini bewandelt in de toekomst toch ook echt het EV-pad. Dat gaat vanaf 2028 voor het eerst gebeuren en met een studiemodel dat Lamborghini op 18 augustus lanceert, laten de Italianen alvast zien wat er - ongeveer - over vier tot vijf jaar in de showrooms staat.

Op een schimmige teaserplaat die Lamborghini vandaag de wereld in heeft geslingerd, krijgen we een deel van het silhouet van de elektrische toekomstvisie al te zien. Wat Lamborghini precies klaar heeft staan? Dat is nog even de vraag. De raampartij én de schouderpartij van de auto lijkt enige overeenkomsten te vertonen met die van de Estoque Concept. De Estoque Concept die in 2008 werd gelanceerd was een studiemodel waarmee Lamborghini leek te hinten naar de komst van een Porsche Panamera- of Aston Martin Rapide-achtige. Die is echter nooit in productie gegaan. Op een vierdeurs zouden we echter niet moeten rekenen. Eerder werd bij monde van topman Stephan Winkelmann al bekend dat de auto een tweedeurs 2+2 - met een kleine achterbank dus - wordt én dat de nieuwkomer een relatief grote bodemspeling krijgt.