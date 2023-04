Met de ID2all-concept zette Volkswagen onlangs een nieuwe, rustiger tekenstijl neer voor de elektrische ID-modellen. De daarna gepresenteerde ID7 lijkt in design-opzicht echter nog sterk op de ID-modellen die we al kennen, zoals de ID3 en ID4. Dat roept vragen op, maar vragen zijn er om te beantwoorden.

De in maart gepresenteerde Volkswagen ID2all leverde in Nederland een zucht van verlichting op die we op de redactie bijna konden horen. Volkswagen laat met deze auto niet alleen een voorbode zien van de relatief betaalbare EV waar veel mensen al zo lang op wachten, maar toont ook meteen aan dat het op het gebied van ergonomie en design een andere weg zoekt.

Dat is welkom, want met name de elektrische ID-modellen krijgen op die vlakken zeker niet bij iedereen de handen op elkaar. De auto’s zijn wellicht wat té geforceerd futuristisch, wat niet zo bij het eens zo nuchtere Volkswagen past. Het sterk gedigitaliseerde interieur van een ID3 of ID4 oogt wat kaal en komt qua bedieningsgemak niet in de buurt van de Volkswagens van weleer. Met een rustiger, meer ingetogen design, fysieke bedieningsknoppen voor onder meer de climate control, vier losse raamknoppen en echte toetsen op het stuur lijkt de ID2-voorbode een heleboel zaken anders, en daarmee beter, te doen.

Combinatie na één generatie

Maar toen kwam de ID7. De nieuwste productieauto uit de ID-reeks is in alles helemaal een ‘ID-model’, in de stijl van de ID3, ID4, ID5 en ID Buzz. Hoe zit dat dan? Volkswagens Head of Product Planning Henrik Muth is niet te beroerd om een lichtje te schijnen op de toekomst van de elektrische ID-modellen. “Als je kijkt naar de levensloop van de binnenkort te introduceren Passat en deze ID7, dan kun je je voorstellen dat die modellen ongeveer gelijktijdig vervangen moeten worden”, zegt hij wat cryptisch tegenover AutoWeek. Als dat zover is, lijkt er dus één nieuw (elektrisch) model als vervanging te komen. Die auto combineert dan traditionele Volkswagen-eigenschappen met wat elementen van de ID-reeks, want een ID2all-achtige mix moet opleveren. Hetzelfde geldt dan logischerwijs ook voor andere modellen, zoals de combinatie ID3/Golf en wellicht zelfs de ID4 en Tiguan.

Hoewel we het uit de mond van Muth niet zullen horen, is het natuurlijk ook gewoon zo dat de ID7 al in ontwikkeling was toen Volkswagen besloot om op bepaalde terreinen een andere weg in te slaan. Het nieuwe elektrische topmodel heeft net als de gefacelifte ID3 daarom nog altijd de (te) aanraakgevoelige ‘knoppen’ op het stuur, al beschikt de ID7 wel over een verlichte ‘slider’ onder een vernieuwd en groter infotainmentscherm.

Altijd een lichtbalk

Nu het toch over het uiterlijk van de ID7 gaat, is het voor de liefhebber wellicht aardig om te vermelden dat het topmodel van de ID-reeks altijd een doorlopende lichtbalk in de voorzijde heeft. Dat is best bijzonder, omdat dit bij de rest van het gamma is voorbehouden aan versies met de optionele IQ Light-verlichting. Ook bij de ID7 komt de verlichting in twee smaken, maar die bieden dus wel allebei de brede ‘dagrijlicht-streep’. Ook achter brandt het achterlicht als één doorlopend geheel, slechts onderbroken door het logo. Dat logo zal ooit ook oplichten, maar nu nog niet. Na het verruimen van de regels op dat vlak zal de vernieuwde Touareg het spits afbijten, waarna ook andere Volkswagens ongetwijfeld voorzien zullen worden van een verlicht merklogo.