Verlichte logo’s binnenkort legaal in Europa

Niet meteen boos reageren: wij weten natuurlijk ook wel dat dit eigenlijk helemaal nergens over gaat. We kunnen ons echter tegelijkertijd voorstellen dat veel autofabrikanten er toch blij mee zijn, want Europa is op het gebied van verlichte logo’s tot nu toe een beetje een dwarsligger. De meest duidelijke verwijzing daarnaar is op de neus en kont van de Volkswagens ID3 en ID4 te vinden. Buiten Europa zijn die auto’s voorzien van een verlicht Volkswagen-logo en het ontwerp lijkt daar ook helemaal op ingericht. In Europa moet het merk echter noodgedwongen volstaan met witgeschilderde logo’s. Rolls-Royce moest de eerder gemonteerde verlichting onder de ‘Spirit of Ecstacy’ zelfs weer verwijderen, maar alleen – je raadt het al – in Europa.

Willekeurig

Nu kun je van alles vinden van zo’n oplichtend logo, maar feit is wel dat het verbod daarop wat willekeurig lijkt. De opvallende led-lichtbalk op de eerdergenoemde ID-modellen en – bijvoorbeeld – de EQ-modellen van Mercedes-Benz mag namelijk wel. Datzelfde geldt voor verlichte grilles, zoals die BMW op de X6 aanbiedt. Specifiek het oplichten van een logo verbieden, lijkt dan ook wat vreemd.

Aan die vreemde situatie komt binnenkort een einde, bevestigt de RDW. Precieze details zijn er nog niet, maar onder het UNECE World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29) van de Verenigde Naties, wordt de verlichting onder bepaalde voorwaarden legaal. De belangrijkste voorwaarde lijkt te zijn dat het verlichte logo zich ‘binnen het oppervlak van een signaallamp’ moet bevinden. Of het hoog geplaatste beeldmerk van Rolls-Royce hiermee wordt gelegaliseerd, valt dus nog te bezien.

Renault 4

Wel weten we al dat de productieversie van de Renault 4, die gisteren als concept-car werd gepresenteerd, zal beschikken over zo’n verlicht logo. Die aankondiging van Renault was zelfs de aanleiding om hier eens in te duiken. De elektrische Renault 4 met zijn oplichtende ‘wybertje’ verschijnt in 2025. De legalisering moet al eerder plaatsvinden, maar zeker niet voor 2023.