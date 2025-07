De Skoda Octavia Scout bestaat sinds de tweede generatie van de Octavia en is een auto naar het recept van de Subaru Outback, Audi Allroad en Volvo XC70. Opgehoogd en opgestoerd dus, liefst in combinatie met zwarte wielkastranden, bodembeschermplaten en vierwielaandrijving. Van de huidige Octavia bestaat er ook weer een Scout, al hebben we de facelift daarvan nergens kunnen vinden en heeft deze versie in Nederland überhaupt nooit op het menu gestaan.

Enerzijds logisch, want voor wie bodemvrijheid en SUV-eigenschappen wil heeft Skoda inmiddels genoeg anders in huis. Anderzijds vreemd, want de combinatie van een stationwagon-koets met wat extra bodemspeling en stoere aankleding kan best lekker zijn. Helaas pindakaas, maar voor een bijna verwaarloosbaar bedrag kun je een Octavia alsnog ietwat op een Scout laten lijken. Skoda biedt voor deze auto én voor de Superb Combi immers het ‘Slechtwegdekpakket’ aan, en dat voor slechts €230 (€250 voor de Superb). Voor dat geld krijg je een heuse bodembeschermplaat en een aangepast onderstel, met 15 mm extra bodemvrijheid als gevolg.

De uiterlijke aanpassingen ontbreken helaas, waardoor het goed zichtbare verschil in rijhoogte visueel toch wat minder lekker uit de verf komt dan bij een echte Scout. Toch kan zoiets natuurlijk wel handig zijn onder bepaalde omstandigheden, en is het sowieso noemenswaardig dat Skoda deze unieke optie nog aanbiedt. Waarvan akte.

Links zonder, rechts met 'Slechtwegdekpakket'.

Nu ligt het voor ons Nederlanders overigens voor de hand om te grappen dat het Slechtwegdekpakket in België wel standaard zal zijn, maar dat is allerminst het geval. Althans, dat lijkt ons niet. Toch? Toch even op de prijslijst kijken hoor. Raar, het slechtwegdekpakket staat er in het Belgische document helemaal niet op. Wel kun je hier een sportonderstel bestellen met een verlaging van - ook toevallig! – 15 mm, en dat vinden we dan weer niet terug in Nederland. Zou het dan toch …?