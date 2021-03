Volkswagen belicht Project Trinity

Volkswagen heeft een eerste teaser van Project Trinity gedeeld, het elektrische vlaggenschip dat in 2026 op de markt moet komen. Daarover was nog vrij weinig bekend, maar de teaserafbeelding laat zien welke kant Volkswagen ongeveer op wil.

Dat Volkswagen aan een nieuw elektrisch vlaggenschip werkt onder de werktitel Project Trinity, was al even bekend. De beoogde rangetopper werd tot op heden echter onder een doek afgebeeld. In de nieuwe teaserafbeelding komt het silhouet van de Trinity duidelijker naar voren. Het lijkt erop dat de auto een coupé-achtige liftback à la Arteon gaat worden. De auto zal semi-autonoom (niveau 2) moeten kunnen rijden, maar niveau 4 autonoom rijden zou in een later stadium mogelijk moeten zijn met de techniek aan boord. Ook komt de Trinity op een geheel nieuw elektrisch platform te staan.

Verder geeft Wolfsburg eigenlijk nog niets prijs over de Trinity. Wat de precieze afmetingen zijn en op welk deel van de EV-markt Volkswagen de auto richt, is nog niet duidelijk. Wel moet de auto een belangrijke stap vooruit betekenen voor Volkswagen als het gaat om de optimalisatie van de EV. Dan gaat het niet alleen om zaken als laadsnelheid, actieradius en de software, maar ook om de productie. De fabriek in Wolfsburg moet op dat gebied een leidende innovatieve rol gaan spelen. Het komt er bijvoorbeeld op neer dat de hardware voor een groot deel gestandaardiseerd wordt, waarna de klant via 'Functions on Demand' bepaalde functies tegen betaling kan activeren.

Uiteindelijk heeft Volkswagen als doel om 'marktleider' te worden op het gebied van elektrisch rijden. In 2030 moet in Europa 70 procent van het aanbod puur elektrisch zijn en daar trekt Volkswagen het komende decennium in totaal €60 miljard voor uit. De komende jaren resulteert dat in een aantal ID-modellen op het modulaire MEB-platform, maar daar komt op termijn een opvolger van in de vorm van 'SSP'. Project Trinity gaat vermoedelijk een belangrijke rol spelen als het gaat om de volgende generatie elektrische Volkswagens.