Volkswagen vangt opnieuw bot in Dieselgate-zaak

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Volkswagen-diesels mogen bij lagere temperaturen niet meer stikstof uitstoten om de motor te ontzien. De software die de autofabrikant daarvoor heeft gebruikt is ontoelaatbaar en biedt voor gedupeerde klanten een rechtsgrond om hun geld terug te vragen, oppert het Europees Hof van Justitie. De uitspraak is de zoveelste reprimande voor Volkswagen in het langlopende Dieselgate-dossier .

De zaak in kwestie is aangespannen door Oostenrijkse Volkswagen-klanten die in de periode van 2011 tot 2013 een Volkswagen met dieselmotor hebben gekocht, meldt persbureau Reuters. Het draait om het feit dat Volkswagen zijn auto's zo programmeerde dat ze alleen op warmere dagen binnen de Europese normen voor de stikstofuitstoot vielen. Zodra het buiten kouder was dan 15 graden of warmer dan 33 graden, verminderde de ECU de werking van het EGR-systeem waardoor er minder uitlaatgassen terug de motor in werden gezogen. Dat spaart de krachtbron, maar zorgt wel voor een hogere uitstoot dan Volkswagen op papier beloofde.

Het Europees Hof in Luxemburg oordeelt dat zo'n ingreep alleen is toegestaan als de verkeersveiligheid in het geding komt. Bovendien zou het alleen bij wijze van uitzondering mogen, terwijl het bij Volkswagen eerder de norm zou zijn dat het EGR-systeem een verminderde werking had. Het is immers het grootste deel van het jaar kouder dan 15 graden, zeker in Oostenrijk waar de rechtszaak werd aangespannen. De afwijking van de regels door Volkswagen is volgens het Europees Hof 'niet van geringe betekenis' en de rechters oordelen dat 'de ontbinding van de koopovereenkomst in beginsel niet uitgesloten is.'

Voor de Oostenrijkse klanten betekent deze uitspraak nog niet dat zij hun geld terug hebben. Volkswagen heeft namelijk een andere lezing van de rechterlijke uitspraak. "Volkswagen AG ziet zijn juridische positie bevestigd door de uitspraak van het Europees Hof", luidt de verklaring van de autofabrikant. Volgens Volkswagen beschermt de software de motor tegen 'een aanzienlijk risico op schade of ongelukken'. Volgens Volkswagen zou er zonder de software zelfs sprake zijn van 'concreet gevaar' als je met de auto rijdt. Uiteindelijk oordeelt de Oostenrijkse rechtbank met de uitspraak van de Europese rechter op zak of de klanten hun geld terug krijgen of niet.