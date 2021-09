Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Het is de Europese Commissie een doorn in het oog dat de Volkswagen Groep het gros van de Europese kopers van auto's met sjoemeldiesels niet financieel compenseert. Volkswagen moet in actie komen, stelt de EC.

Volkswagen is alle Europese klanten die het een zogenoemde sjoemeldiesel heeft verkocht een vergoeding schuldig, manen de Europese Commissie en Europese consumentenorganisaties. Niet alleen Duitse gedupeerden, maar ook die in bijvoorbeeld Nederland. Nu de Duitse autofabrikant maar niet in beweging komt, is het tijd om de druk op te voeren, stelt de commissie.

Verantwoordelijk Eurocommissaris Didier Reynders heeft Volkswagen weer aangeschreven om zijn beklag te doen over het uitblijven van een vergoeding. Duitse klanten kregen wel een vergoeding, maar Reynders ziet nog altijd 'geen bereidheid om consumenten in andere EU-lidstaten compensatie te betalen. Volkswagen weigert samen met consumentenorganisaties een oplossing voor gedupeerden te zoeken, terwijl de rechter toch duidelijk is geweest over Volkswagens oneerlijke omgang met klanten', stelt de Eurocommissaris. 'Als Volkswagen nu eens over de brug komt, kan het bedrijf zijn klanten en zichzelf jaren van rechtszaken besparen', schrijft Reynders. Hij onderstreept dat autokopers in heel de EU een gelijke en eerlijke behandeling verdienen.

Volkswagen houdt vooralsnog vol dat alleen mensen die in Duitsland woonden toen ze hun gemanipuleerde Volkswagen, Audi, Seat of Skoda kochten recht hebben op een schadevergoeding. Meerdere rechters hebben dat verweer inmiddels afgewezen, voert Reynders aan. Zo bepaalde de Amsterdamse rechtbank in juli dat Nederlandse klanten wel degelijk aanspraak kunnen maken op compensatie.

Het sjoemeldieselschandaal kwam in 2015 aan het licht. Volkswagen gaf toen toe op grote schaal uitstoottesten te hebben gemanipuleerd met software, waardoor dieselauto's schoner leken dan ze waren.