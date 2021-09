'Volkswagen-topman hield dieselgesjoemel in de doofpot'

Volkswagen gaat wereldwijd diep door het stof vanwege software die de Duitse fabrikant in auto's met 1.2-, 1.6- en 2.0 TDI-motor (type EA 189) heeft geplaatst om de NOx-emissietests om de tuin te leiden. Later werden er bij diverse benzine- en dieselmotoren onregelmatigheden aangetroffen bij de CO2-uitstoot. In dit dossier verzamelen we alle berichtgeving rondom dit onderwerp.

Volkswagen gaf in september 2015 toe dat het bedrijf met behulp van illegale software had valsgespeeld bij emissietesten. Daardoor leken miljoenen dieselauto's minder vervuilend dan ze in de praktijk waren. De leiding van Volkswagen zou in eerste instantie hebben geprobeerd het schandaal stil te houden. Uit een test in 2014 zou al naar voren zijn gekomen dat de auto's van Volkswagen de toegestane grenswaarde voor stikstofoxiden met een factor 15 tot 35 zouden hebben overschreden. Dit zou ook Winterkorn zijn medegedeeld. Evengoed liet de topman na om het gebruik van de sjoemelsoftware stop te zetten. "Hij zag af van openbaarmaking en hoopte de wetsovertredingen te kunnen blijven verzwijgen", luidt de aanklacht.

Ook in de zomer van 2015 zou er door leidinggevenden van Volkswagen over de kwestie zijn gesproken. Tijdens de bijeenkomst werd onder meer gepraat over de omvang van dreigende boetes in de Verenigde Staten. Volgens de aanklagers waren alle aanwezigen overeengekomen om het bestaan van de sjoemelsoftware, die in testsituaties de emissies manipuleerde, te verzwijgen.

Winterkorn is ook aangeklaagd voor marktmanipulatie vanwege het opzettelijk te laat informeren van beleggers over de financiële gevolgen van de affaire rond sjoemelsoftware. Het proces hierover tegen Winterkorn begint later. Nu richt de rechtbank in Braunschweig zich op het manipuleren van de uitstoot. Dat proces is donderdag begonnen en duurt waarschijnlijk tot in 2023. Winterkorn was niet aanwezig bij de eerste zitting, omdat hij herstelt van een heupoperatie.