Volkswagen Polo GTI binnenkort in nieuw jasje

De Volkswagen Polo van de zesde generatie werd onlangs gefacelift, maar de GTI was nog in geen velden of wegen te bekennen. Daar komt binnenkort verandering in.

De sinds 2017 leverbare huidige generatie van de Volkswagen Polo kreeg onlangs een vrij stevige opfrisser. Daarbij ging de neus grondig op de schop: een nieuwe grille, nieuwe koplampen en andere voorbumper geven 'm een wat ander gezicht dan we gewend waren. Aan de achterkant valt de vernieuwing nog meer op, met een andere achterklep en lichten die nu tot verder op die klep doorlopen. De Polo GTI profiteert binnenkort ook van die veranderingen. Op deze teaserfoto is te zien dat de GTI vooral een flink sportievere voorbumper krijgt dan nu het geval is, met daarin een honingraatstructuur. De verstralers zijn in twee van deze raatjes ondergebracht. Ook zien we dat de typische rode GTI-lijn voortaan lager door de grille loopt en weer tot in de koplampen doorloopt.

Over technische zaken laat Volkswagen zich nog niet uit. Daarvoor moeten we wachten tot eind juni, want dan gaat het doek van de vernieuwde Polo GTI. Tenzij Volkswagen voor verrassingen zorgt, mogen we weer rekenen op de 2.0 TSI die er 200 pk uitstampt. Schakelen gaat middels een zestraps DSG-automaat, of een handgeschakelde zesbak. In beide gevallen geeft Volkswagen 6,7 seconden op als tijd voor de 0-100 km/h-sprint en ligt de topsnelheid op 240 km/h.