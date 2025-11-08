Nederlanders steken massaal de Duitse grens over om daar voordeliger te winkelen. Veel dagelijkse boodschappen zijn voordeliger, om nog maar te zwijgen van drank, rookwaar of een volle tank brandstof. Maar hoe zit het met de prijzen van tweedehands auto’s?

Misschien ben je tijdens een middagje winkelen in Duitsland wel eens naar een naastgelegen autobedrijf gelopen of heb je thuis op de bekende occasionwebsites rondgesnuffeld. Dan heb je vast met verbazing naar de prijzen gekeken. De reden daarvoor is simpel en is bij de meesten van ons ook wel bekend: geen bpm en een iets lager btw-tarief. Daarom is een Honda Civic Type R hier € 26.000 duurder dan bij de buren. Daarnaast zijn opties als metallic lak, een schuifdak, grotere wielen en andere lekkernijen goedkoper en dat vertaalt zich eveneens in een lagere totaalprijs.

Maakt dat een Duitse occasion per definitie voordeliger? Om maar met de deur in huis te vallen: lang niet altijd, het is vooral de keuze die veel groter is. Het zijn niet alleen particulieren die in de grote Duitse vijver vissen, ook handelaren en merkdealers hengelen jaarlijks tienduizenden occasions binnen. Om de doodeenvoudige reden dat het aanbod op de Nederlandse markt tekortschiet. Maar ook in Duitsland is sprake van schaarste en daarmee stijgen de prijzen. Een courant model met benzinemotor (al dat niet hybride) vindt gemakkelijk een nieuwe eigenaar en hoeft dus niet voor een scherpe prijs weg voor export.

Niet per se goedkoper

Ook al is er in principe niets mis met een geïmporteerde occasion, toch hangt er soms een negatief imago omheen. Omdat het gemakkelijker is om de historie te wissen. Zo kent Duitsland geen centraal registratiesysteem voor de tellerstand en verschuilen dealers zich achter de privacyregels wanneer je informatie over een auto opvraagt. Dat is hoogstwaarschijnlijk niet het geval als je een jonge of iets minder jonge occasion bij een merkdealer koopt. Daar hoef je geen tellerfraude te vrezen. Steeds vaker is de complete onderhoudshistorie gedigitaliseerd en hebben dealers in heel Europa inzicht in de gegevens.

Hoe dan ook: een goede, eerlijke occasion met een waterdichte historie heeft zijn prijs, die heb je domweg niet voor een prikkie. Verder zijn er dezelfde factoren die de prijs kunnen drukken: een bovengemiddeld hoge kilometerstand, schades of een schadeverleden, een incourante kleur of uitvoering, achterstallig onderhoud, een doorrookt interieur en ga zo maar door. Een lagere prijs dan gemiddeld heeft altijd zijn reden, dat is in Duitsland niet anders dan in Nederland.

Zelf doen of uitbesteden?

Oké, je hebt een auto gezien waarvoor je serieuze belangstelling hebt. Hoe ga je dan te werk? We gaan hier geen stappenplan voorschotelen, maar lopen even in grote lijnen door het proces. Het is verstandig om eerst telefonisch contact te zoeken, hoewel de taal een barrière kan zijn. Vervolgens wil je natuurlijk kijken en rijden. Duitsland is een groot land, dus je bent al snel honderden kilometers onderweg, tenzij je het zoekgebied hebt beperkt tot een gebied niet ver van de grens met Nederland.

Helaas is niet iedere dealer of handelaar even hulpvaardig en kost het soms extra tijd om het ijs te breken. Mocht het allemaal wel serieus worden, dan is het raadzaam om eerst een globale berekening van de nog te betalen bpm te maken. Dat kan soms tegenvallen, wat alles te maken heeft met de exacte CO2-uitstoot. Die vind je op het Duitse kentekenbewijs deel I onder punt V7. Dat is de waarde die de Belastingdienst hanteert en niet die uit de advertentie of van een vergelijkbaar Nederlands merk en type. Overigens kun je de bpm ook berekenen op basis van de waarde of met een taxatierapport.

Dat een elektrische auto of (plug-in) hybride de interessantste occasion is om te importeren, ligt voor de hand. Mocht alles volgens plan verlopen en komt het tot een deal, dan is er nog zoiets als het transport. Dat kun je uitbesteden of je regelt een exportkenteken. Eenmaal in Nederland wacht nog een bezoek aan de RDW en de belastingaangifte. Wat je in ieder geval moet doen, is bij de aankoop een nieuwe keuring (TÜV, Dekra) bedingen. Die is twee jaar geldig en wordt bij import overgenomen, dan heb je meteen twee jaar APK.

Dit hele proces kun je ook overlaten aan ondernemers die gespecialiseerd zijn in de import van vooral Duitse occasions, zoals MrWheelson en DAS Import. Op hun websites vind je het aanbod van dealers en handelaren en daarbij de Nederlandse prijs, inclusief alle bijkomende kosten en transport.

Populaire modellen als de VW Polo en Golf zijn er ook duur Laten we de twee populairste occasions als rekenvoorbeeld nemen: de Volkswagen Polo en Golf. Beide exemplaren zijn van 2019 en staan bij de merkdealer te koop. Volkswagen Polo 1.0 IQ Drive 80 pk, 2019, 83.000 km, vraagprijs € 12.890 Bpm circa € 1.100, bijkomende kosten € 179,60, totaal: € 14.169,60 Volkswagen Golf 1.5 TSI 130 pk, Highline, DSG, 50.000 km, vraagprijs € 19.890 Bpm: circa € 1.200, bijkomende kosten € 179,60, totaal: € 21.266,60 (Bijkomende kosten: identificatie voertuig 3.500 kilo of lichter RDW: € 56,50, kentekenbewijs: € 50,00, tenaamstellen via RDW: € 13,10, recyclingbijdrage: € 20,00, kentekenplaten: € 40 - totaal € 179,60) Beide prijzen liggen op nagenoeg hetzelfde niveau als die van een vergelijkbare Polo of Golf in Nederland, uitgaande van een gelijkwaardige auto wat betreft uitrusting en kilometerstand. Nog niet meegerekend zijn de kosten voor transport of een vijfdaagskenteken, een verzekering en de reiskosten van en naar de desbetreffende dealer. Een eventuele merkgarantie geldt normaal gesproken in heel Europa.

Waar misschien nog wel een voordeeltje valt te behalen: de elektrische occasion. Ook in Duitsland staan de prijzen onder druk. Deze Kia EV6 AWG GT-Line is van 2022, heeft 9.900 km op de klok en kost net geen veertig mille. Bij import komt er slechts € 284 aan bpm bij.