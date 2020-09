Vijf wetenswaardigheden over Ford SYNC4

Ford introduceerde krap een jaar geleden SYNC4; het nieuwe multimediasysteem dat zijn debuut beleefde in de Mustang Mach-E. Later is het ook verkrijgbaar in andere Ford-modellen. Maar wat zijn nu écht interessante noviteiten? Tijd voor een nadere kennismaking.

1. Krachtiger dan ooit én toekomstbestendig

SYNC4 is tot stand gekomen in samenwerking met de Nederlandse chipfabrikant NXP. Het systeem is tweemaal zo krachtig als SYNC3. Via ‘over-the-air’-updates wordt het besturingssysteem van tijd tot tijd verbeterd en kunnen nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd worden. Ford geeft aan dat de huidige rekenkracht nog niet volledig benut wordt, zodat de interface in je auto na een aantal jaar niet opeens, zoals bij oude smartphones vaak het geval is, onbruikbaar wordt.

2. Vóór aflevering je auto instellen

Via de FordPass Connect-app is het mogelijk om op afstand je auto te configureren. Zelfs voordat je de auto überhaupt in ontvangst hebt genomen, kun je jouw voorkeursinstellingen al inladen in het systeem. Dit is een noviteit die we bij de concurrentie nog niet eerder hebben gezien.

3. Intelligent rijbereik

In de praktijk zien we dat sommige interfaces van EV’s intelligenter zijn dan andere. In sommige gevallen moet je zelf nog op zoek gaan naar werkende laadpalen. SYNC4 in de Mustang Mach-E werkt ongeveer zoals het systeem dat we al kennen van Tesla. De navigatie plant bij een langere reis automatisch de meest optimale laadstops in. Daarbij berekent de auto de actieradius op een andere manier dan vaak gebruikelijk is. Niet alleen de actuele rijomstandigheden, maar ook het voorspelde weer voor de reis wordt bijvoorbeeld meegenomen in de projectie van het rijbereik. Handig, want EV’s kunnen behoorlijk gevoelig zijn voor temperatuurverschillen.

4. Focus op intuïtie

Ford heeft met SYNC4 volop ingezet op bedieningsgemak. Het rechtopstaande scherm in de Mach-E meet 15,5-inch en werkt volgens Ford net als je smartphone, waardoor het gebruik van het systeem weinig gewenning zou moeten vergen. Veel functies, zoals ‘over-the-air’-updates en een uitgebreide spraakassistent hebben we al eerder op de markt gezien. Het merk is dus niet echt een pionier, maar zegt vooral in te hebben gezet op de optimalisatie van deze technologieën. Uiteraard zal later uit een rijtest moeten blijken of Ford deze belofte heeft kunnen waarmaken.

5. De auto leert je vanzelf kennen

Een ander aspect waarin SYNC4 verschilt van het vorige systeem, is de integratie van Machine Learning. Dankzij kunstmatige intelligentie en een constante verbinding met de ‘cloud’ herkent de auto routineuze handelingen, zoals herhaaldelijk voorkomende bestemmingen of telefoontjes. Hij probeert daar vervolgens vooraf op in te spelen.