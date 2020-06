Ford Mustang Mach-E: handsfree door het verkeer en slim voorspellen

De handsfree-functie heet Active Drive Assist en is uiteraard een directe aanval op Tesla’s Autopilot en de vele vergelijkbare assistentiesystemen van met name premiummerken. Het belangrijke verschil is echter dat de concurrenten stuk voor stuk eisen dat de bestuurder de handen aan het stuur houdt. Gebeurt dat niet, dan volgt na enkele seconden onherroepelijk een waarschuwing en wordt het systeem uiteindelijk zelfs uitgeschakeld.

Zelfs Tesla zag zich uiteindelijk gedwongen om zo’n beveiliging in te bouwen om juridische conflicten te voorkomen, maar Ford durft ‘handsfree’ nu voor het eerst weer aan. Na lang en grondig testrijden stelt het merk dat het straks mogelijk is om op zo’n 100.000 mijl (ongeveer 160.000 km) aan Amerikaanse en Canadese snelwegen de handen van het stuur te nemen. Deze wegen zijn door Ford van tevoren uitvoerig in kaart gebracht. Wel is het verplicht de ogen op de weg te houden, wat wordt gecontroleerd door een op de bestuurder gerichte camera.

Europa wordt vooralsnog slechts zijdelings genoemd, omdat ook hier is proefgereden. Als alles goed gaat, zal de functie dus ook hier ongetwijfeld worden uitgerold. Tot die tijd geldt het in elk geval voor kopers in Noord-Amerika. Zij krijgen de functie Active Drive Assist in het derde kwartaal van 2021 aangeboden als update wanneer ze het Co-Pilot360 Prep Package hebben aangevinkt. Net als bij Tesla, waar een soortgelijk pakket onder de naam Full-Self Driving in de boeken staat, is dat pakket dus meer dan alleen wat het op de dag van aanschaf te bieden heeft.

Ford maakt er geen geheim van de Tesla Model Y als directe concurrent van de Mach-E te zien en komt zelfs met een tabel waarin staat aangegeven wat de Mustang wel en de Model Y niet te bieden heeft.

Accuraat voorspellen

En passant maakt Ford bekend dat de Mustang Mach-E uitzonderlijk goed wordt in het voorspellen van het rijbereik. Dat lijkt niet meer dan logisch, maar volgens Ford is de functie met de naam Intelligent Range wel degelijk bijzonder. Zo worden niet alleen het rijgedrag van de bestuurder, maar ook het weer en de data van andere Mach-E’s gebruikt om tot een goede voorspelling te komen. Ook hier geldt dat over-the-air-updates de functie in de toekomst moeten gaan verbeteren. Precies, net als bij Tesla.