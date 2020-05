Officieel: Ford Mustang Mach-E komt pas in 2021

Slecht nieuws voor wie in de markt is voor de Ford Mustang Mach-E. Ford kan de volledig elektrische SUV niet nog dit jaar leveren in Nederland. Zakelijke rijders lopen daarmee het dit jaar geldende gunstigere bijtellingspercentage mis.

De Nederlandse marktintroductie van de Ford Mustang Mach-E stond op de planning voor eind dit jaar, maar die deadline gaat Ford niet halen. Een maand geleden doken de eerste berichten al op dat de productie vertraging opliep, uiteraard ook vanwege het coronavirus. Tweakers meldde vanochtend dat de Mustang Mach-E hierdoor definitief niet voor het einde van dit jaar in Nederland komt en Ford Nederland bevestigt dit nieuws nu tegenover AutoWeek. "In de Verenigde Staten lukt het misschien nog wel net om voor het einde van het jaar te leveren, maar ze moeten vanaf daar natuurlijk op de boot naar Europa. We kunnen wel met zekerheid zeggen dat dat te lang duurt om hier voor het einde van het jaar te zijn," zo laat men weten.

De vertraging is uiteraard vooral voor de zakelijke rijders met een order voor een Mustang Mach-E een teleurstelling. In 2021 gaat het bijtellingspercentage omhoog van 8 naar 12 procent. Ongetwijfeld hoopten velen nog net een Mustang Mach-E te kunnen gaan rijden onder het gunstigere percentage, maar die vlieger gaat dus niet op. Dat kan aardig aantikken, als we kijken naar de voorlopige prijzen voor de Mustang Mach-E. Twee maanden geleden bleek er al behoorlijk wat interesse te zijn voor de Mustang Mach-E, toen stond de teller op 1.500 orders. Daar zitten waarschijnlijk veel zakelijke rijders bij, hoewel de importeur laat weten dat ook een aanzienlijk deel van de orders afkomstig is van particulieren.

Nu rijst de vraag: wat betekent dit voor mensen die de Mustang Mach-E al hebben besteld, maar er vanwege het mislopen van de 8 procent bijtelling nu toch van af willen zien? Ford Nederland zegt daar later waarschijnlijk meer over te kunnen vertellen in een reactie aan AutoWeek, maar geeft al wel aan dat de dealers in ieder geval contact zullen opnemen met de betreffende klanten.