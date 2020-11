Vijf spaardiesels voor minder dan € 5.000

Vanaf 1 juli 2012 paste de belastingdienst een differentiatie toe in de bijtellingspercentages voor de auto van de zaak. Het meest gunstige bijtellingspercentage bedroeg toen 14 procent. Daarvoor moest de auto in kwestie wel onder een bepaalde CO2-uitstoot zitten. Voor diesels bedroeg die grens 92 gram, voor benzines 102 gram. Bij emissieloze auto's was het percentage zelfs 0 procent. Door de jaren heen draaide men de duimschroeven aan: in 2013 mocht de maximale uitstoot voor benzines en diesels bijvoorbeeld nog maar respectievelijk 88 en 95 gram bedragen om in aanmerking te komen voor de 14 procent bijtelling. Uiteindelijk ging het stelsel in de jaren daarna zo vaak op de schop dat het lastig bij te houden was. Momenteel komen auto's met een brandstofmotor niet meer in aanmerking voor bijtellingsvoordeel. In de jaren na 2012 was het bijtellingsregime voor veel zakelijke rijders echter een prikkel om te kiezen voor een zuinige spaardiesel. We hebben er een aantal op een rijtje gezet:

1. Volkswagen Polo 1.2 TDI BlueMotion - € 4.499

Zeg je spaardiesel, dan zeg je Polo BlueMotion. Omdat de zuinige zelfontbrander op papier slechts 89 gram CO2 per km uitstoot, kwam hij in 2012 in aanmerking voor de toen gunstige bijtellingscategorie van 14 procent. Dat heeft zeker bijgedragen aan het feit dat hij in groten getale op ons wegennet verscheen. De 75 pk sterke 1.2 TDI staat zeker niet te boek als strepentrekker. Geef je hem toch de sporen, dan wijst de naald van de snelheidsmeter in 13,9 seconden 100 km/h aan. De topsnelheid ligt op 173 km/h. Daar staat dan wel weer tegenover dat het praktijkverbruik volgens de AutoWeek Verbruiksmonitor gemiddeld 4,58 liter op 100 km bedraagt. Met het nodige geduld zou je wellicht dichter in de buurt kunnen komen van de fabrieksopgave van slechts 3,4 liter op 100 kilometer. Dit grijze exemplaar heeft met ruim 269.000 kilometer al enige ervaring, maar ziet er op het oog nog netjes uit. Hij beschikt onder meer over airco en cruisecontrol; wel zo prettig voor de veelrijder.

2. Alfa Romeo Mito 1.3 JTDm Eco Distinctive - € 4.445

Wie zegt dat je per se in een onopvallende grijze muis moet rijden als je een spaardiesel zoekt, heeft het mis. De Alfa Romeo Mito was er in 2012 ook als bijtellingsknaller: de 1.3 JTDm. Deze 86 pk en 200 Nm sterke krachtbron is overigens ook beschikbaar geweest in de Fiat Punto. Het rode exemplaar in kwestie heeft ruim 158.000 kilometer aan ervaring, wat alleszins meevalt voor een 8 jaar oude diesel. Aan boord zijn comfortverhogende items als gescheiden automatische klimaatregeling en cruisecontrol aanwezig. Heel veel rapper dan de Polo is de Mito overigens niet. 0-100 km/h klaart hij in 13 seconden en hij is met een topsnelheid van 172 km/h zelfs net iets eerder buiten adem dan de Polo. Met het bovenstaande exemplaar rijd je er in ieder geval wel een stuk kleurrijker bij. Het opgegeven brandstofverbruik van de Mito bedraagt 3,5 liter op 100 kilometer, maar de AutoWeek Verbruiksmonitor laat zien dat Alfa-rijders dikwijls beschikken over een wat zwaardere rechtervoet: daar rolt namelijk een gemiddelde van 4,98 liter op 100 km uit.

3. Renault Clio 1.5 DCI Eco2 Expression - € 4.750

De Renault Clio Estate was ook een verkooptopper in Nederland. Het is tevens de laatste Clio die Renault als ruimere variant heeft geleverd, want bij de recentste Clio keerde de carrosserievariant niet meer terug. Dit witte exemplaar komt uit 2014 en heeft ruim 195.000 kilometer op de teller staan. Dankzij zijn kleur en stalen wielen met wieldoppen ziet hij er allerminst spannend uit, maar functioneel is hij zonder meer. Overigens is de Clio met zijn 90 pk rapper dan de Mito en de Polo: de sprint naar de 100 km/h zit erop in 12 seconden en pas bij 180 km/h houdt hij het voor gezien. Het verbruik van de 1,5 liter grote viercilinder ligt volgens de fabriek op 3,6 liter op 100 kilometer. Met een gemiddelde van 4,7 liter op 100 km in de praktijk scoort hij zelfs beter dan de Mito volgens de verbruiksmonitor. Cruisecontrol en airconditioning zijn ook hier aanwezig, de Clio voegt daar nog een geïntegreerd navigatiesysteem en parkeersensoren aan toe. Een prima keuze voor de veelrijder die een betaalbare doch ruime auto zoekt.

4. Peugeot 208 e-HDI Active - € 4.450

We blijven even in Franse sferen met deze Peugeot 208 1.6 e-HDI Active. De ware bijtellingsknaller van het merk was natuurlijk de 308 SW, maar die is binnen het budget niet te vinden. In de 208 heb je uiteraard iets minder ruimte, maar met 93 pk en 230 Nm koppel uit de 1,6-liter viercilinder diesel komt hij prima vooruit: 0-100 km/h klaart de Peugeot in 10,9 seconden en hij stoomt door tot een topsnelheid van 185 km/h. Het opgegeven verbruikscijfer is met 3,4 liter op 100 kilometer hetzelfde als dat van de Polo. In de praktijk komt dat volgens de verbruiksmonitor uit op een gemiddelde van 4,72 liter op 100 kilometer, al is er ook één eigenaar bij die dat getal omlaag wist te brengen naar 2,95 liter. Het exemplaar in kwestie ziet er vanbuiten nog aardig fris uit, maar het interieur lijkt behoorlijk door de mangel te zijn gehaald. Het stuur en de voetenruimte hebben het gedurende de ruim 225.000 kilometer die deze 208 heeft afgelegd niet ongeschonden doorstaan. Afgezien daarvan maakt het interieur nog steeds een relatief moderne indruk, maar van de hoger geplaatste klokken moet je houden.

5. Volvo C30 1.6D DrivE - € 4.450

De bovenstaande occasions zijn allemaal B-segmenters, dus in die zin valt de Volvo C30 een klein beetje uit de toon. Ook als het gaat om het bijtellingsvoordeel, dat op deze C30 niet van toepassing was. Dit exemplaar past echter wél in het budget en sluit aan bij het spaardieselthema. Met de 1.6D DrivE wilde Volvo een extra zuinige C30 op de markt brengen. De auto in kwestie heeft alleen nog logo's op de zijpanelen die erop wijzen dat het hier om de zuinige uitvoering gaat, achterop is hij gespeend van enige aanduidingen. Dat hoeft ook niet, want aan de achterzijde verraadt het inzetstuk onderaan de achterbumper de ware inborst van deze C30. Het opgegeven verbruik ligt met 4,4 liter op 100 kilometer iets hoger dan dat van de bovenstaande occasions. Echter, met een gemiddelde van 5,21 liter op 100 km wijkt het praktijkverbruik in de verbruiksmonitor minder af van de fabrieksopgave dan bij de auto's hierboven het geval is. Praktisch is de C30 overigens niet echt, daarvoor zul je toch echt je heil moeten zoeken bij een S40 of V50. De C30 is wel een unieke verschijning en heeft comfortabele stoelen aan boord. Ideaal voor de veelrijder.