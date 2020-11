Vijf uiteenlopende gebruikte Honda Civics

Een volledig nieuwe Honda Civic is in aantocht! De nieuwe Civic is qua ontwerp een stuk rustiger dan wat we de laatste jaren van Honda gewend waren. Het is een mooi moment om eens een aantal Civics op de occasionmarkt op een rijtje te zetten. Qua vermogen en prijs loopt dat behoorlijk uiteen.

1. Honda Civic 1.5 GL (1985) - €999

De oudste Civic in het occasionaanbod hier op AutoWeek.nl is deze 1.5 GL van de derde generatie, gebouwd in 1985. Deze Civic is tamelijk rechttoe-rechtaan vormgegeven. Striping met GT-logo's onderaan de deuren moet zorgen voor enige frivoliteit. In het interieur voert minimalisme de boventoon. Veel luxe is er niet aanwezig, wel is er een radio met usb-aansluiting ingezet. De 1,5-liter viercilinder levert een vermogen van 86 pk, wat zeker gezien het bouwjaar van de Civic behoorlijk adequaat is. De topsnelheid en de acceleratietijd zijn niet bekend, maar met een leeggewicht van 825 kg moet dat vermogen je in staat stellen om prima mee te komen met het verkeer. Gezien het bouwjaar is de kilometerstand van 184.763 km nog bescheiden. Op de foto's ziet de Civic er ook nog aardig goed uit. Hij is origineel Nederlands geleverd en heeft zeven eigenaren gehad. De verkopende partij meldt dat de auto goed rijdt en schakelt, maar de apk is in november 2019 al verlopen. Help jij 'm weer de weg op?

2. Honda Civic 1.3I IMA (2005) - €1.250

Een heuse hybride voor iets meer dan €1.000? Met de Civic IMA kan het! IMA staat voor 'Integrated Motor Assist', oftewel een kleine elektromotor die de brandstofmotor helpt om zo het verbruik te drukken. Dit systeem is vergelijkbaar met dat van de Toyota Prius, maar het grootste verschil is dat de hybride Civic gewoon een handbak heeft. De Civic Hybrid die de IMA opvolgde, heeft overigens wel een cvt-automaat. Vanbuiten ziet de Civic IMA er absoluut niet bijzonder uit, al helemaal niet in het zilvergrijs. Hetzelfde geldt voor het interieur. Het enige waaraan je kunt zien dat je met een hybride van doen hebt, zijn het IMA-logo rechts van de snelheidsmeter en de meters voor het accuniveau en de mate van assistentie die de elektromotor verleent. Met een maximum vermogen van 83 pk is de Civic IMA allerminst een strepentrekker. Dit exemplaar heeft al behoorlijk wat ervaring en is ondanks zijn sobere voorkomen voorzien van zaken als automatische airco, elektrisch bedienbare ramen en stoelverwarming. Of het allemaal werkt, zul je bij een proefrit uit moeten vinden.

3. Honda Civic Coupé 1.7i LS (2003) - €2.950

Liever iets minder deuren en een sportiever uiterlijk? Dan is deze Honda Civic Coupé wellicht wat voor jou. Deze Civic is van de zevende generatie, het was tevens de laatste keer dat Honda de Civic Coupé in Nederland leverde. Zijn uiterlijk is vlotter dan de motor die onder de kap ligt. Met 120 pk en 157 Nm koppel uit een 1,7-liter viercilinder sprint de Civic in nèt geen 10 seconden naar de 100 km/h en kun je hem nipt naar de 200 km/h trappen. Daar staat dan weer tegenover dat het opgegeven gecombineerde brandstofverbruik van 1 op 14,3 gezien zijn leeftijd best netjes is. Ook voor dit exemplaar geldt dat het interieur een behoorlijk sobere uitstraling heeft met veel zwart plastic. Wel beschikt hij over airco. Met 226.498 kilometer op de teller heeft hij wat ervaring, daar staat tegenover dat hij volgens de verkopende dealer onlangs nog een grote beurt heeft gehad. Bovendien heeft de tweede en tevens laatste eigenaar hem 14 jaar in bezit gehouden!

4. Honda Civic 1.8 Sport (2007) - €6.950

Waar de bovenstaande Civics er allemaal tamelijk conventioneel uitzien, is de achtste generatie van de Civic dat allerminst. Deze hatchback heeft qua uiterlijk misschien nog het meeste weg van een ruimteschip, zowel wat betreft het exterieur als het interieur. Aan de voorzijde vallen de koplampen op, die over de gehele breedte van de auto door lijken te lopen. Het middelste gedeelte rond het logo is niet voorzien van verlichting. Aan de achterzijde zien we hetzelfde met de achterlichten, maar de gespleten achterruit is misschien wel het meest opvallende designelement. Het moet je smaak zijn, maar opvallen doe je sowieso, zeker met de felrode kleur van dit exemplaar. Als 1.8 heeft hij een vermogen van 142 pk en dat maakt dat de Civic redelijk vlot van zijn plek komt. Hij heeft slechts 84.662 km achter zijn kiezen en staat er ogenschijnlijk netjes bij. Voor nèt geen €7.000 is dit een auto waar je in potentie nog jarenlang plezier van kunt hebben.

5. Honda Civic Type R GT (2019) - €46.900

Toegegeven, de sprong qua prijs na de vorige in dit rijtje is vrij groot. Voor deze Civic Type R van de laatste generatie betaal je zomaar even een kleine 40 mille meer. Daar krijg je dan ook een hoop voor terug. Honda lijkt de komende Civic iets behoudender vorm te gaan geven, maar bij de huidige generatie wilde het merk daar nog niets van weten. De 320 pk sterke Type R steekt zijn sportieve inborst absoluut niet onder stoelen of banken. De bumpers zijn gewijzigd, achter zijn drie uitlaten zichtbaar en uiteraard mocht een grote achterspoiler niet ontbreken. Hij lijkt zo te zijn weggereden uit Need for Speed: Underground. De rode details op het exterieur passen overigens goed bij de felrode stoelen en stiksels in het interieur. Mocht dit toch allemaal iets teveel van het goede zijn, dan heb je uiteraard de mogelijkheid om goedkoper in een Type R te stappen.