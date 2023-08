De eerste generatie Peugeot 208 maakte al vroeg in zijn bestaan een transitie door. In het begin was-ie nog leverbaar met traditionele 1,4- en 1,6-liter viercilinders, die al snel plaats maakten voor driecilinders, al dan niet met turbo. Op basis van 92 verbruiksgegevens schetsen we een beeld van het brandstofverbruik in de praktijk.

De viercilinder benzinemotoren zijn zo kort geleverd dat ze nauwelijks tot de AutoWeek Verbruiksmonitor zijn doorgedrongen. Hoe graag we dat ook willen, een directe vergelijking met ‘techniek van toen’ en ‘techniek van nu’ kunnen we daardoor helaas niet maken. De gegevens die we wél hebben zijn gelukkig ook interessant.

Verbruik 208 1.2 PureTech 82

De eerste Peugeot 208 verscheen in 2012, een jaar later al diende de driecilinder 1.2 zich aan. De driepitter leverde een vermogen van 82 pk en was daarmee goed bemeten voor de compacte Peugeot. Het praktijkverbruik dat 44 gebruikers realiseren is gemiddeld 1 op 16,9 (5,9 l/100 km). De bandbreedte is groot: van 1 op 13,1 (7,6 l/100 km) tot 1 op 19,3 (5,2 l/100 km). Een stukje nuance: de op één na ongunstigste waarde is 1 op 14,6 (6,9 l/100 km), terwijl zes rijders een verbruik van 1 op 19 (5,3 l/100 km) of beter realiseren.

En de 208 PureTech 110?

Van de Peugeot 208 PureTech 110 houden acht rijders hun verbruik bij. Dat geeft ons hooguit een indicatie van het meerverbruik dat deze krachtigere turboversie oplevert. Het gemiddelde verbruik van deze rijders is 1 op 15,9 (6,3 l/100 km), variërend van 1 op 13,9 (7,2 l/100 km) als ongunstigste waarde tot 1 op 18,3 (5,4 l/100 km) als beste.

Hoe zuinig is de Peugeot 208 met dieselmotor?

Voor de Peugeot 208 was niet één dieselmotor leverbaar, het waren er zelfs twee. De 1.4 (e-)HDi levert 68 pk, de 1.6 HDi meestal 92 en in een uitzonderlijk geval 102 paarden. De acht gebruikers van een 208 1.4 HDi realiseren een gemiddeld verbruik van 1 op 21,5 (4,66 l/100 km), waarbij het gemiddelde omlaaggetrokken wordt door één bestuurder die 1 op 18 (5,6 l/100 km) noteert. De op één na onzuinigste bestuurder haalt 1 op 19,8 (5,05 l/100 km), terwijl de rest beter dan 1 op 20 scoort. Het gunstigste verbruik blijkt 1 op 25,8 (3,88 l/100 km), gemeten over een afstand van ruim 70.000 kilometer.

Dat wordt overtroffen door een 1.6 e-HDI 92 pk-rijder, die over een afstand van zo’n 9.000 kilometer een gemiddelde van maar liefst 1 op 33,9 (2,95 l/100 km) neerzet. Dat dit met een nadrukkelijk zuinige rijstijl gebeurt behoeft geen toelichting. De ongunstigste waarde is 1 op 17,7 (5,7 l/100 km) en gemiddeld scoren 1.6 HDI-rijders 1 op 21,5 (4,66 l/100 km). Daarmee lijkt de krachtigere 1.6 HDi in de praktijk net zo zuinig als de 1.4 HDi.