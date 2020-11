Vijf gebruikte auto's voor minder dan 500 euro

Wil je je eerste auto kopen, een auto kopen om het openbaar vervoer te mijden of simpelweg zo goedkoop mogelijk autorijden? Dan kun je proberen met een budget van slechts €500 je slag te slaan. Dat is niet zonder risico, maar soms zit er wat tussen wat het proberen waard is. Tijd voor een greep uit wat er op dit moment voor minder dan een halve rug te koop staat.

Afgelopen week is de Barrelbrigade 2020 afgetrapt en de komende tijd mogen Nic, Stéphan en Frank gaan bewijzen dat zij nog heel wat hebben gekocht voor een habbekrats. In het verleden bleek het nogal eens tegen te vallen, dus we zijn benieuwd! De onderstaande vijf occasions wekken waarschijnlijk wel iets meer vertrouwen. Toch moet ook hierbij gezegd worden; voor dit geld kun je zomaar een auto kopen die stiekem echt wel op is. Pas dus op, maar voor €500 kun je er tegelijkertijd haast geen buil aan vallen.

Nissan Micra - 1998 - €450

De goedkoopste auto uit het rijtje zal bij velen misschien vast het meest vertrouwen wekken. Deze Nissan Micra is echt typisch zo'n auto waar je weinig spannends van mag verwachten, maar datzelfde geldt dan ook qua problemen. Gewoon een heerlijke no-nonsense auto die in de loop der jaren heeft bewezen prima in elkaar te zitten. Een schaafje hier, een lelijke wieldop daar, niks onoverkomelijks. Een proefritje moet natuurlijk uitwijzen of het ook allemaal nog een beetje goed aanvoelt en dan moet je het aandurven. Deze auto gaat voor dit bedrag zo weg en als-ie aan het einde van de straat ermee stopt, heb je helaas pech.

Suzuki Alto - 2002 - €490

De Suzuki Alto is natuurlijk een auto die in de loop der jaren dezelfde demografie als die van de Micra kon bekoren. Voor wie het in 2002 al goedkoop en basaal mocht zijn, was dit de ultieme keuze. Dat is nog steeds het credo van deze Alto, want met nog geen €500 is het een waar koopje. Er staat nog geen 1,5 ton op de teller en op een deuk in het spatbord linksvoor na staat-ie er ook niet eens zo heel beroerd bij. Er zit nog dik een halfjaar APK op en hij staat volgens de aanbieder nog op zo goed als nieuwe banden. Dit is misschien wel de meest vertrouwenswekkende auto van dit hele rijtje. We kunnen er dan verder ook kort over zijn: interessant!

Peugeot 306 - 1999 - €495

We laten de kleintjes heel even voor wat het is. Deze Peugeot 306 biedt een hoop meer dan de Alto en de Micra, maar daar hoort ook wel wat meer een kanttekening bij. Volgens de aanbieder kan de auto namelijk niet meer op slot. Dat kun je waarschijnlijk redelijk goedkoop op laten lossen, of je gokt erop dat toch geen enkele dief hier brood in ziet. Verder oogt de auto op een aantal plekken wel wat afgeleefd, maar ja, die prijs hè. Niets dat een setje andere wieldoppen en een busje verf niet kan oplossen! Technisch gezien is het eenvoudig maar aardig betrouwbaar. In de neus ligt immers de 1.4 met 75 pk die onder meer ook in de 205 lag. Een prima blokje, waarbij de staat van de koppakking hooguit even extra onder de loep gelegd moet worden. Misschien heeft-ie een beetje liefde nodig, maar dan heb je stiekem nog wel aardig wat auto voor je geld.

Fiat Seicento - 2003 - €500

Deze Fiat Seicento is de nieuwste auto in dit rijtje en dat zie je vooral als je instapt nog wel. Het was een succesvol ontwerp dat best leuk oud is geworden. Al sinds jaar en dag zien veel mensen dit als één van de ultieme beginnersauto's, al moet wel gezegd worden dat je dan aardig wat idealen opzij moet zetten. De Seicento is niet zo verfijnd als bijvoorbeeld de Alto en de Micra en qua bouwkwaliteit redt-ie het daar ook niet bij. Verder is het ook niet zo'n flitsende uitvoering in dit geval, maar goed, daar is de prijs ook naar. Houd wel even in de gaten of de roestduivel zich op de belangrijke delen nog een beetje koest heeft gehouden, want rechtsvoor op het spatbord is-ie al wel bezig.

Renault Twingo - 1995 - €495

De Renault Twingo bevindt zich natuurlijk in hetzelfde rijtje als de Fiat Seicento als het aankomt op 'ultieme beginnersauto's'. Die tijden liggen voor beide auto's misschien inmiddels wel wat achter ze, maar toch mag de Twingo ook niet in dit rijtje ontbreken. Dit exemplaar is met z'n 25 jaar wel echt een oudje, al lijkt-ie de jaren aardig goed doorstaan te hebben. Er zit nog een krap jaar APK op en zo op de foto's en de beschrijving afgaand hoef je er niet per se aan te knutselen. Gewoon instappen en rijden maar. Moet het wel je smaak zijn natuurlijk. Met meegespoten bumpers en in een iets flitsender kleurtje zijn ze ook nog zat te vinden, hoor. Dan ben je niet per se veel meer kwijt.