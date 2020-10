Vijf Amerikaanse excessen op de Nederlandse occasionmarkt

In Amerika zijn de auto's in veel gevallen net even wat groter dan hier. De recentelijke onthulling van de GMC Hummer EV lijkt dat nog maar eens te bevestigen. Dergelijke grote auto's zijn tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar via grijze import in ons land te verkrijgen. Wat zijn je opties als je hier in een grote Amerikaanse SUV wil rijden? Tijd voor een blik op het gebruikte aanbod.

Een Amerikaans voertuigconcept dat in ons land wél een behoorlijke populariteit geniet, zijn de pick-ups. Op onze wegen kom je nog best regelmatig een Dodge Ram, Ford F-150 of Chevrolet Silverado tegen. De meeste zijn voorzien van een LPG-installatie en staan op grijs kenteken om de kosten nog enigszins te drukken. Op de occasionmarkt zijn pick-ups nog behoorlijk goed te vinden, aangezien er een aantal gespecialiseerde importbedrijven in ons land gevestigd zijn. Daarom vielen deze buiten de criteria voor dit lijstje. De zoektocht bleef beperkt tot SUV's. Hoe groter, hoe beter. De gemene deler? Ze zijn allemaal voorzien van een vette V8 onder de motorkap.

Hummer H1 - €59.999

Oh jazeker, op de vaderlandse occasionmarkt staat gewoon een Hummer H1 te koop! Dit exemplaar zag in 1997 - nog voor de overname van Hummer door General Motors - het levenslicht en is vorig jaar december op Nederlands kenteken gezet. Niks geen grijs kenteken, gewoon een geel kenteken, waardoor de wegenbelasting dankzij zijn gewicht van ruim 3.300 kg gemiddeld maar liefst €1.111,50 per kwartaal bedraagt! Om in een Hummer H1 te kunnen rijden, moet je de schatkist dus met bijna €4.500 euro per jaar spekken. Het is niet dat het verbruik van de 195 pk sterke 6,5-liter V8 diesel daar tegen op zal wegen, dat zal je financieel namelijk alleen nog maar meer ruïneren. Voor de eveneens forse aanschafprijs van €59.999 rij je wel in the real deal. Ondanks zijn enorme formaat beschikt de H1 slechts over vier zitplaatsen, met een enorm brede middentunnel. Kun je in ieder geval wel mooi 1,5 meter afstand houden van je medepassagiers.

Hummer H2 - €18.400

Een Hummer H1 wat te gortig? Dan kun je natuurlijk ook voor een H2 gaan. In ons land staat een handjevol exemplaren te koop, waar deze de goedkoopste van is. Het is niet dat de wegenbelasting heel veel lager uit valt, want die is met €939,58 per kwartaal nog steeds erg fors. Desgewenst levert de verkopende partij de Hummer op grijs kenteken, waardoor je veel minder belasting af hoeft te dragen. Dit exemplaar beschikt dan wel weer over een LPG-installatie, wat maakt dat je portemonnee aan de pomp iets minder hoeft te lijden. De H2 zal op de openbare weg flink wat comfortabeler zijn dan de H1, maar enige vorm van dynamische rij-eigenschappen hoef je uiteraard niet te verwachten. Het interieur is iets luxueuzer en praktischer ingericht, maar nog steeds is de afwerking typisch voor Amerikaanse auto's uit die tijd: met weinig verfijning en veel plastic.

Cadillac Escalade ESV - €42.950

De Cadillac Escalade is een begrip in autoland. Inmiddels heeft de vijfde generatie alweer het levenslicht gezien, wat iets zegt over het succes van de luxe SUV in de States. In Nederland staan er ook enkele te koop. Deze 5,6 meter lange Escalade ESV van de derde generatie vormt eigenlijk wel het toppunt. Ten opzichte van de reguliere Escalade is deze variant een halve meter langer. Dat betekent dat je zeven personen op een behoorlijk riante wijze kunt vervoeren en nog behoorlijk wat bagageruimte tot je beschikking hebt. Onder de kap ligt een 400 pk sterke 6,2-liter V8, waarmee er voldoende kracht ter beschikking is om de kolos voort te stuwen. Let wel: de prijs van €42.950 is exclusief de bpm, omdat dit exemplaar nog niet op Nederlands kenteken staat. De kilometerstand van 27.600 km is overigens maagdelijk te noemen.

Chevrolet Tahoe - €16.950

De Chevrolet Tahoe deelt zijn platform met de Cadillac Escalade. Eigenlijk had hier een Suburban - de verlengde versie - moeten staan, maar die staat helaas niet te koop. Dan maar de reguliere variant. De Tahoe is wat soberder uitgerust dan de opulente Escalade, maar biedt nog steeds typisch Amerikaans aanvoelende luxe: grote leren fauteuils, enorme bekerhouders en veel 'hout' op het dashboard. Dit exemplaar is een LTZ, wat destijds de meest luxueuze variant was. Hij is overigens origineel Nederlands geleverd. In 2007 stond de Tahoe gewoon nog op de prijslijsten bij de Chevrolet-dealer. Met een 5,3-liter V8 onder de kap is hij iets minder bedeeld dan de Escalade, maar 324 pk is nog altijd niets om je voor te schamen. De LPG-installatie helpt ook hier om de brandstofkosten enigszins te drukken. Met 243.570 km op de teller oogt dit exemplaar nog behoorlijk netjes. Voor de V8 is dat overigens een peulenschil.

Lincoln Navigator - €6.500

Als je geen Escalade wil rijden, maar wel een luxe Amerikaanse SUV zoekt, dan is de Lincoln Navigator een voor de hand liggende keuze. In ons land is hij echter niet populair, want er staat er slechts ééntje te koop: dit exemplaar van de eerste generatie. Hij heeft ruim 3 ton aan kilometers achter de kiezen, maar voor €6.500 ben je wel de koning van de weg. Zaken als climate control, een schuifdak en elektrisch verstelbare stoelen zijn gewoon aan boord. De grote leren stoelen ogen overigens ook achterin alsof je er zo in weg zakt. Je kunt zeven personen kwijt in de Navigator, maar de stoelopstelling achterin is wat ongebruikelijk. De tweede zitrij is namelijk voorzien van twee riante 'captains chairs', terwijl op het provisorische bankje op de derde zitrij drie mensen plaats kunnen nemen. Dat wordt vechten.