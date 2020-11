Vernieuwing voor elektrische Chevrolet Bolt

De elektrische Chevrolet Bolt, niet te verwarren met de nagenoeg gelijknamige plug-in hybride Volt van weleer, werd in 2016 gepresenteerd als het antwoord van General Motors op de Nissan Leaf. In tegenstelling tot de Volt kwam de Bolt niet via de reguliere kanalen naar Europa, maar ook in Nederland zouden we iets van de auto meekrijgen. Later in 2016 stelde Opel, dat toen nog onder de vlag van General Motors opereerde, de Ampera-e aan de wereld voor. Die Bolt-met-Opel-saus, op zijn beurt niet te verwarren met Volt-kloon Ampera, kwam ook op de Nederlandse prijslijsten te staan.

Chevrolet laat alvast het zijaanzicht van de gefacelifte Bolt zien. De compacte EV krijgt zo te zien een nieuw front aangemeten waarin veel plattere ledkoplampen worden gemonteerd. Ook aan de achterzijde voert Chevrolet wijzigingen door. De achterlichten lijken het dunne uitlopertje dat de flank van de koets in duikt voortaan te moeten missen. Ook lijken de achterlichtunits met elkaar te worden verbonden.

In het interieur zien we een herziene middenconsole, compleet met een nieuw infotainmentsysteem en andere ventilatieroosters. Chevrolet geeft verder aan dat het hoogwaardigere materialen toepast. Mogelijk lanceert Chevrolet gelijktijdig met de vernieuwde Bolt de reeds aangekondigde cross-overbroer van het model. Het is niet helder of Chevrolet ook technische wijzigingen doorvoert. Het huidige model ontving vorig jaar een 66 kWh accupakket, 6 kWh meer dan voorheen, goed voor een actieradius van 416 kilometer volgens de Amerikaanse EPA-meetcyclus. Opel vaart inmiddels onder het Franse Groupe PSA zijn koers en dus heeft deze opgefriste Bolt zeer waarschijnlijk geen gevolgen voor de Opel Ampera-e. In Nederland zijn zo'n 3.500 Ampera-e's verkocht. Dit jaar beleeft het type zelfs zijn topjaar, er reden al 1.377 nieuwe exemplaren de Opel-showrooms uit. In 2019 en 2018 kwam de verkoopteller niet boven de 900 stuks uit.