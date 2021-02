Nieuw én vernieuwd: Chevrolet Bolt EUV en Bolt

De elektrische Opel Ampera-e kun je, nu Opel al enige tijd niet meer onder de vlag van General Motors opereert, niet meer in Nederland bestellen. Voormalig zustermerk Chevrolet heeft zijn versie, de Bolt, in de Verenigde Staten gewoon nog op de menukaart staan. De elektrische Chevy ondergaat nu een facelift, maar er is mee nieuws onder de zon. Chevrolet breidt zijn elektrische leveringsgamma namelijk uit met de Bolt EUV, een ruimer en meer cross-overachtig broertje van het bekende model.

Dat de Bolt een elektrisch type naast zich krijgt, is niet geheel verrassend. Buick, dat eveneens onderdeel is van General Motors, heeft in China namelijk al de Velite 7 op de menukaart staan. Chevrolet plakt echter niet slechts zijn eigen beeldmerken op die auto, de Buick EUV krijgt namelijk een behoorlijk eigen koets. We beginnen met het gewijzigde origineel: de Bolt.

Zo'n 4,5 jaar na zijn Amerikaanse marktintroductie krijgt de Bolt een compleet nieuwe en vooral erg dichte snuit aangemeten. De bovenste grille is verdwenen en het exemplaar eronder is een stuk kleiner. Daarbij is ook een groter deel van de onderste grille optisch dicht doordat Chevrolet een groot paneel in carrosseriekleur uitvoert. De koplampen en led-dagrijverlichting zijn van elkaar gescheiden waardoor ook de Bolt een bijna Hyundai Kona-achtige voorkant met over twee lagen verdeelde verlichting krijgt. Een knipoog naar de snuit van Chevrolet Volt-kloon Opel Ampera valt het front niet te ontzeggen. Ook de achterkant is aangepast. Het glazen deel van de achterklep loopt voortaan niet meer door tot de onderzijde van de achterlichten, maar stopt er voortaan een stuk boven. De achterlichten, die zelf een gewijzigde vorm én dito lichtsignatuur hebben, worden met elkaar verbonden door een zwart kunststof paneel. De achterbumper is eveneens aangepast. Zelfs het dashboard gaat nagenoeg volledig op de schop. Chevrolet geeft de vernieuwde Bolt een hoogwaardiger en moderner aandoend interieur, compleet met een nieuw en nu 10,2 inch groot infotainmentsysteem en een nieuw knoppeneiland eronder. De kenner herkent het oude Bolt-interieur nog aan de plaatsing van de ventilatieroosters. Op technisch vlak blijft de Bolt volledig zichzelf. Dat betekent dat ook nu een 204 pk en 360 Nm sterke elektromotor verantwoordelijk is voor de aandrijving. Het accupakket heeft een capaciteit van 65 kWh, goed voor een elektrisch bereik 416 kilometer (EPA).

Bolt EUV

De Bolt EUV (foto's 13 t/m 23) is duidelijk overgoten met dezelfde designtaal als de gefacelifte Bolt. De EUV moet je beschouwen als het compacte cross-overbroertje van de Bolt. Hij is met zijn lengte van 4,33 meter en hoogte van 1,62 meter duidelijk langer en hoger dan de 4,16 meter lange en 1,6 meter hoge Bolt. De wielbasis van de Bolt EUV is met 2,68 meter zo'n 8 centimeter langer dan die van de reguliere Bolt. Vanbinnen weinig verrassingen, zo is de werkplek van de Bolt EUV ogenschijnlijk identiek aan die van de Bolt waar hij zijn basis mee deelt.

De aandrijflijn van de Bolt EUV is gelijk aan die van z'n kleinere Bolt-broertje. Ook hier dus een 204 pk sterke elektromotor en een 65 kWh groot accupakket. De actieradius van de Bolt EUV doet met 402 kilometer nauwelijks onder voor die van de Bolt.