Nieuwe Chevrolet Bolt EUV te zien

Chevrolet trekt op 14 februari het doek van zowel de herziene Bolt als de compleet nieuwe Bolt EUV. Die laatste is een kakelverse elektrische cross-over, waarvan in China al een elektrisch broertje bestaat.

Chevrolets zustermerk Buick verkoopt sinds medio vorig jaar in China de Velite 7, een compacte cross-over op basis van de Bolt die Chevrolet sinds 2016 verkoopt. De Bolt kennen we in Europa ook als de tot voor kort hier verkochte Opel Ampera-e. Net als de Velite 7 wordt de Bolt EUV dus de cross-overbroer van de Bolt. De EUV beleeft zijn publieksdebuut over een kleine maand gelijktijdig met de gefacelifte reguliere Bolt.

In een teaservideo is de bilpartij van de Bolt EUV al goed te zien. Hij krijgt relatief platte achterlichten die via een zwarte strook kunststof min of meer met elkaar worden verbonden. Als de afmetingen van de Bolt EUV overeenkomen met die van de Buick Velite 7, betekent dat dat ook de Buick EUV zo'n 4,25 meter lang wordt. Een slagje groter dan het reguliere model dus.

Volgende maand weten we meer. Verwacht overigens niet dat de komst van de gewijzigde Bolt en de introductie van de Bolt EUV enige rol van betekenis heeft in Europa. Nu Opel volledig is geïntegreerd in het in Stellantis opgegane Groupe PSA, zijn de banden tussen Opel en General Motors zo ver doorgesneden dat er geen nieuwe GM-producten meer hun weg naar de Opel-dealers vinden.