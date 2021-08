Grote terugroepactie voor Opel Ampera-e

De Opel Ampera-e is betrokken bij een grootschalige terugroepactie. In Nederland moeten alle 3.373 geleverde modellen terug naar de garage. Gedoe, maar er is ook goed nieuws. De elektrische Opel krijgt namelijk een compleet nieuw accupakket dat een bijna 10 procent hogere capaciteit heeft dan het bestaande exemplaar.

Chevrolet riep in de Verenigde Staten alle Bolts terug naar de garage. De Bolt is in Europa nooit via officiële kanalen geleverd, maar de zowel vanbuiten als vanbinnen sterk aan die elektrische Chevy gerelateerde Opel Ampera-e kennen we hier wel. Opel roept in Nederland alle 3.373 geleverde exemplaren terug naar de garage voor een heftige ingreep, zo zegt de Nederlandse importeur tegen AutoWeek.

Er zijn in de Verenigde Staten gevallen bekend waarbij het accupakket van de Chevrolet Bolt spontaan vlam vatte. Om diezelfde reden wil Opel de inmiddels niet meer nieuw verkrijgbare Ampera-e terugzien bij de garage. Uit voorzorg wordt het accupakket, uiteraard kosteloos, vervangen. De Ampera-e krijgt er een nieuwe batterij van een nieuwere generatie voor in de plaats, met een 8 procent hogere capaciteit dan de huidige accu. Opel geeft 8 jaar of tot 160.000 kilometer garantie op het nieuwe accupakket.

Eigenaren krijgen automatisch bericht van Opel, of hebben dat al gehad. Daarbij geeft het merk uit voorzorg enkele instructies. Tot het accupakket is vervangen, moet het maximaal laadniveau ingesteld worden op 90 procent. Daarnaast raadt Opel aan om, waar het kan, de nog te rijden actieradius boven de 110 kilometer te houden. Ook verzoekt Opel Ampera-e-eigenaren hun auto zo veel mogelijk buiten te parkeren en om 'm niet de gehele nacht aan de lader te hangen.