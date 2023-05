Met de uitbreiding van het EV-aanbod wordt elektrisch rijden voor steeds meer mensen een haalbare kaart, maar toch komt de term ‘betaalbaar’ voor de meeste Nederlanders nog niet in zicht. De situatie wordt echter beter, blijkt uit een stevig rondje door onze occasionshoek. We gaan op zoek naar een EV met minimaal 300 kilometer bereik, voor een zo laag mogelijke prijs.

'Gros EV-rijders vindt 300 kilometer actieradius voldoende’, kopten we in maart. Nu is 300 kilometer volgens de WLTP-cyclus zeker niet altijd hetzelfde als 300 kilometer in het echt, maar toch houden we even onze officiële meetnorm aan. We gaan dus op zoek naar elektrische occasions met een WLTP-actieradius van minimaal 300 kilometer, maar willen zo min mogelijk geld uitgeven. Het resultaat is een ranglijst van zeven auto’s, vermoedelijk de zeven voordeligste EV’s met zo’n rijbereik die je nu kunt kopen. Zijn we er toch eentje vergeten? Laat je dan zeker horen!

1. Renault Zoe R90/Q90/R110 (vanaf 2016)

WLTP-bereik: 317 kilometer

Prijzen: vanaf ongeveer €15.000

De Renault Zoe steekt met kop en schouders boven de rest uit als het om prijs gaat. Je rijdt al een Zoe vanaf zo'n 8.000 euro, maar dan gaat het gegarandeerd om de vroege versie met een 22 kWh-accu en een actieradius van minder dan 200 kilometer. Wij richten ons daarom specifiek op de verbeterde R90-versie (later kwam er ook nog een R110), die vanaf 2016 werd gevoerd. Die heeft een accu van netto 41 kWh en voldoet daarmee aan onze eis. Ook hier zit er echter nog een addertje onder het gras, want de accu wordt bij een Renault Zoe vaak gehuurd. Nog iets om op te letten: de R90 kon aanvankelijk niet aan de snellader, de Q90 wel. Die versie was echter weer minder efficiënt, waardoor de kans dat je die 300 kilometer daadwerkelijk kunt benaderen hier nóg kleiner is. De aanschaf van een Zoe vereist dus wat onderzoek!

Zelf een Renault Zoe kopen? Klik dan hier! Let op: je wil minimaal de versie met 41 kWh en de adverteerder moet duidelijk maken of het een gehuurde of een gekochte accu betreft.

2. Opel Ampera-e (2017-2020)

WLTP-bereik: 380 kilometer

Prijzen: vanaf ongeveer €20.000

De Opel Ampera-e is wat de Duitsers zo mooi een 'Geheimtipp' noemen. 'Nieuw' heeft deze auto al nooit gebracht wat Opel ervan hoopte, maar als occasion lijkt hij helemaal vergeten. Doodzonde, want met 380 WLTP-kilometers komt de op één na voordeligste auto van deze lijst lekker ver. Met zijn grotere, hogere koets is de Opel Ampera-e bovendien een stuk praktischer dan een Zoe, terwijl het ook een fijnere auto is om lange afstanden mee af te leggen. Dat treft.

Zelf een Opel Ampera-e kopen? Klik dan hier! Voor minder dan 20 mille is er al wat keuze en er was maar één aandrijflijn beschikbaar. Alle mogelijke verschillen komen dus van uitvoering, leeftijd en kilometerstand.

3. BMW i3 120Ah (vanaf 2018)

WLTP-bereik: 310 kilometer

Prijzen: vanaf zo’n €23.000

Net als bij de Renault Zoe is het bij de BMW i3 zaak om goed op te letten welke uitvoering je voor je hebt. Voor meer dan 300 kilometer elektrisch bereik komt alleen de laatste 120Ah-versie in beeld, en dan expliciet níét als sportieve i3S. Dat treft, want die is voor de prijsbewuste EV-koper toch te duur. De i3 is geen ruimtewonder en met zijn halve achterdeuren ook niet zo praktisch van vorm, maar hij rijdt geweldig en ziet er tot op heden fris en modern uit. Bovendien is de i3 wat ons betreft een klassieker in de dop, juist door dat markante uiterlijk en zijn rol als eerste echte BMW-EV.

Zelf een BMW i3 kopen? Klik dan hier en let op: alleen de 120Ah biedt meer dan 300 kilometer bereik.

4. Nissan Leaf 62 kWh

WLTP-bereik: 385 km

Prijzen: vanaf zo’n €25.000

De Nissan Leaf is wat je noemt de nestor van EV-land. Deze auto was er al vóórdat Tesla de EV echt op stoom hielp, al richten we ons vandaag op de Leaf van de tweede generatie. Sterker nog: we hebben het louter over de versie met 62 kWh. Die werd ook wel aangeduid als Leaf E+ en verscheen in 2019 op de markt. Gelukkig is het eenvoudig om zo'n E+ eruit te pikken, want behalve een grotere accu had hij ook meer vermogen. Het volstaat dus om op onze occasionpagina aan te geven dat je minimaal 200 pk wilt.

Zelf een Nissan Leaf E+ kopen? Klik dan hier. De 200 pk plus-voorwaarde wordt dan automatisch voor je gesteld.

5. Hyundai Kona Electric

WLTP-bereik: 305 km (39 kWh) of 484 km (64 kWh)

Prijzen: vanaf zo’n €25.000

Vanaf heden is deze lijst een Koreaans feestje. De Hyundai Kona Electric, Ioniq Electric en Kia e-Niro zitten dichtbij elkaar, dus de volgorde is enigszins willekeurig. De Kona was er in twee smaken, maar ook de 39 kWh-versie komt al (nipt) verder dan 300 kilometer. Deze instapversie verscheen echter later, waardoor het prijsverschil met een iets ouder exemplaar met 64 kWh raadzaam kan zijn. De actieradius springt dan ineens naar bijna 500 kilometer en dat is vast niet ongunstig voor de restwaarde.

Zelf een Hyundai Kona Electric kopen? Klik dan hier! Let op: de Kona was er ook met benzinemotoren en als hybride.

6. Hyundai Ioniq Electric (vanaf 2019)

WLTP-bereik: 311 km

Prijzen: vanaf zo’n €25.000

Net als de Opel Ampera-e is de Hyundai Ioniq (zonder 5 of 6) een wat onbekende EV, maar wel een hele goeie. Dit is namelijk één van de efficiëntste elektrische auto's ter wereld en dat verklaart waarom de Ioniq met een relatief bescheiden accu (38,3 kWh) toch die 300 kilometer-grens weet te passeren. Daarvoor moet je wel op zoek naar een exemplaar van na de facelift, trouwens. Die facelift verscheen in 2019 en zo'n latere Ioniq Electric is onder meer herkenbaar aan het stevig omlijnde, zilverkleurige vlak tussen de ledkoplampen.

Zelf een Hyundai Ioniq Electric kopen? Klik dan hier! Let op: niet iedere Ioniq is elektrisch. Hij was er ook als hybride en plug-inhybride. Voor voldoende bereik moet je bovendien de faceliftversie hebben, vanaf 2019.

7. Kia e-Niro

WLTP-bereik: 455 km

Prijzen: vanaf zo’n €27.000

De Kia Niro was lange tijd de publiekslieveling van Nederland. De volledig elektrische Niro, voor de generatiewissel e-Niro geheten, deed een belangrijke duit in het zakje. Net als de Hyundai Kona was de Niro er ook met 39 kWh, maar die haalt hier net niet die 300 kilometer. Dat is echter geen probleem, want door hun leeftijd zijn vroege exemplaren met de grote 64 kWh-accu toch de voordeligste elektrische Niro's die je kunt krijgen. Niro's zijn gewild en bekend, en dat uit zich in een wat hogere prijs.

Zelf een Kia e-Niro kopen? Klik dan hier. Let op: niet alle Niro's zijn elektrisch, en net als bij de Kona was hij er met 39 kWh of 64 kWh. Die laatste heeft een flink grotere actieradius.

Toch liever een Tesla? Neem dan minimaal zo'n 29.000 euro mee. Ondanks alle prijsdalingen van nieuwe exemplaren, lijkt de restwaarde van Tesla's relatief hoog te blijven. Voor die 29 mille kun je trouwens wel kiezen: een Model 3 uit 2019 met een hoge kilometerstand, of een Model S uit de eerste jaren.