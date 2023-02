Vernieuwde Volkswagen ID3 sneller op te laden

De Volkswagen ID3 krijgt een opfrisser en er schemert steeds meer door wat we daarvan mogen verwachten. Het laadvermogen gaat er in elk geval op vooruit.

Er staat een niet al te schokkende facelift te wachten voor de Volkswagen ID3. Inmiddels weten we op basis van schetsen en spionagefoto's al dat het uiterlijk grotendeels gelijk blijft. Bovenop de neus wordt de boel wat anders vormgegeven en de bumper krijgt een wat andere indeling. De kont lijkt vrijwel hetzelfde te blijven. Het wordt mogelijk interessanter wat er onderhuids aan vernieuwd is. Nu weten we dat het laadvermogen er, in elk geval bij de Pro S, op vooruit gaat.

De nu leverbare Volkswagen ID3 met 58 kWh accu kun je met maximaal 120 kW voljagen met stroom. De met ingang van dit jaar uit de prijslijst gehaalde ID3 Pro S had een 77 kWh grote accu die tot 125 kW snelladen aankon en daarmee in 38 minuten van 5 tot 80 procent vol te laden was. Bij de vernieuwde Volkswagen ID3 Pro S gaat het snellaadvermogen omhoog naar 170 kW. Daarmee kun je van 5 naar 80 procent laden in 30 minuten, dat scheelt dus 8 minuten. Hoe groot de accu van de vernieuwde versie is, is nog niet bekend. De kans is groot dat deze verbetering ook een voorbode is van kortere laadtijden voor minder bedeelde ID3's.

Op 1 maart trekt Volkswagen het doek van de vernieuwde ID3.