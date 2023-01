Vernieuwde Volkswagen ID3 in beeld

In het voorjaar krijgt de Volkswagen ID3 een kleine opfrisser. De elektrische hatchback en Volkswagens eerste lid van de elektrische ID-familie werd in 2019 gepresenteerd tijdens de IAA van Frankfurt en na ruim drie jaar vindt Volkswagen het tijd de auto iets bij te schaven. Volkswagen gaf eerder al een stel designschetsen vrij van de vernieuwde ID3 en nu kunnen we je de auto nagenoeg zonder plakkers laten zien.

De digitale tekeningen die Volkswagen van de vernieuwde ID3 vrijgaf, bevestigden al dat de auto op optisch vlak niet al te hardhandig wordt aangepakt. Dat betekent niet dat er niets verandert. Het ingepakte witte testexemplaar op deze foto's geeft weer hoe het gros van de uiterlijke wijzigingen in de praktijk opdroogt. De opmerkelijkste wijziging vinden we op de voorklep. Of eigenlijk erachter. De Volkswagen ID3 had tot op heden voor de voorruit een hoger deel zitten, dat bij de vernieuwde variant is gladgestreken en dus net zo hoog is als de daadwerkelijke voorklep. Op dit testexemplaar is dat voorheen hogere deel nog in het zwart uitgevoerd, terwijl het op de door Volkswagen gepresenteerde designschetsen in carrosseriekleur was uitgevoerd.

Meer optisch nieuws vinden we lager op het front. Daar zit namelijk een nieuwe voorbumper, compleet met nieuwe verticale sleuven aan de zijkanten en en een nieuw gevormde opening onderin. Het in de bumper van de huidige ID3 gedrukte patroontje keert niet meer terug. De achterkant van de ID3 lijkt praktisch ongewijzigd te blijven.

Volkswagen geeft de ID3 onder meer een nieuw en groter infotainmentscherm. Momenteel is een 10-inch display standaard en een 12-inch exemplaar optioneel. Vanaf de facelift is een 12-inch scherm standaard. Ook lijkt de vorm van de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem te veranderen. Volkswagen gaf zelf al vrij dat de vernieuwde ID3 nieuwe functies krijgt als Plug & Charge en onder meer Travel Assist is verbeterd. Daarnaast moet het complete interieur volgens Volkswagen hoogwaardiger aanvoelen en past het merk enkel nog 'diervrij' materiaal toe.

Welke technische wijzigingen Volkswagen voor de vernieuwde ID3 in petto heeft, is nog niet bekend. Wel weten we dat er in de vorm van de ID3 GTX een waarschijnlijk 340 pk sterke GTI-achtige versie komt.