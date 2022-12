Zo wordt de vernieuwde Volkswagen ID3

Volkswagen introduceerde de ID3 in 2019 tijdens de IAA van Frankfurt, maar het zou onder meer door softwareproblemen tot eind 2020 duren voordat de eerste exemplaren in Nederland verschenen. Oud is de elektrische ID3 dus nog niet echt, al wordt de eerste MEB-Volkswagen in 2023 wel vier jaar oud. In het voorjaar krijgt de Volkswagen ID3 een facelift en met een stel digitale tekeningen geeft Volkswagen al weg wat je daarvan kunt verwachten.

De designschetsen maken duidelijk dat je geen wereldschokkend nieuw design hoeft te verwachten. De Volkswagen ID3 krijgt ogenschijnlijk een nieuwe voorbumper met aan de zijkanten relatief grote verticale openingen. Het patroontje dat je momenteel in de voorbumper van de ID3 ziet, lijkt niet meer terug te keren. Daarnaast lijkt het er sterk op dat de voorklep van de ID3 wordt vernieuwd. Die lijkt nu dezelfde hoogte te krijgen als het even voor de voorruit gehuisveste stuk kunststof. De aanpassingen aan de achterzijde lijken nog een stuk subtieler, al valt op basis van deze aangezette designschetsen niet concreet te zeggen wat hier exact wijzigt. Opvallend detail: bij de huidige ID3 ligt de achterruitenwisser in 'ruststand' naar rechts. Op de digitale tekening van de achterkant van de vernieuwde Volkswagen ID3 lijkt hij juist naar links te liggen.

Ook in het interieur voert Volkswagen wijzigingen door. We zien onder meer een aanzienlijk groter infotainmentscherm in de middenconsole. De ID3 krijgt straks standaard een 12-inch scherm, het huidige standaardexemplaar is 10-inch groot, al is een 12-inch display nu optioneel beschikbaar. Volkswagen komt onder meer met Plug & Charge, een vernieuwde versie van Travel Assist en park Assist Plus met Memory Function. Verder lijkt de vormgeving van de ventilatieroosters aangepast te worden. Volkswagen past onder meer de materialen waaruit het interieur is opgebouwd aan. Het gehele interieur is volgens Volkswagen hoogwaardiger en bovendien straks 'diervrij'. Dat klinkt marketingtechnisch anno 2022 natuurlijk lekker.

De Volkswagen ID3 rolt momenteel in Zwickau en in Dresden van de band, maar komt binnenkort ook uit Wolfsburg. Prijzen en specificaties volgen in aanloop naar de Nederlandse marktintroductie. Overigens kun je ook rekenen op de komst van een sportiever en krachtigere versie van de ID3 die GTX gaat heten. Sinds 2020 zijn in Nederland 14.486 ID3's op kenteken gezet.