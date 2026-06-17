De Porsche Taycan is door de jaren heen geregeld tegen het licht gehouden en wordt nu weer vernieuwd. Op ingrijpende optische wijzigingen hoef je niet te rekenen. Wel profiteert de Taycan van technische aanpassingen en een toevoeging voor wie in zijn elektrische GT een 'ouderwetse' automaat mist. De Porsche Taycan krijgt namelijk een virtuele transmissie: E-Shift.

E-Shift is een nieuwe optie die beschikbaar is voor alle varianten van de Porsche Taycan. Daarmee kun je middels schakelflippers achter het stuurwiel door acht virtuele versnellingen flipperen. De schakelmomenten worden daarbij gesimuleerd. De Taycan geeft 'merkbare schokken' door en biedt versnellingsspecifieke weerstand. Bij gas los vertraagt de Taycan dus alsof je met een auto met verbrandingsmotor op de motor remt. Over de luidsprekers klinkt uiteraard een passend geluid, aldus Porsche. Zelfs een virtuele toerenbegrenzer maakt deel uit van het virtuele schakelfestijn. Komt zoiets je bekend voor? Kan kloppen. Onder meer de Hyundai Ioniq 5N heeft een dergelijk systeem al.

De achterwielaangedreven versies van de Porsche Taycan, die simpelweg 'Taycan' en 'Taycan Sport Turismo' heten, komen op een volle accu voortaan 20 kilometer verder dan voorheen. Die extra kilometers zijn toe te schrijven aan de komst van een set zomerbanden met extra lage rolweerstand. Zet je er ander rubber onder, dan ben je die extra kilometers dus weer kwijt. De software van het infotainmentsysteem is vernieuwd en biedt volgens Porsche onder andere meer personaliseringsmogelijkheden. Leuk weetje: in het systeem is nu een 3D-model van de Taycan te zien in de daadwerkelijke kleur van de auto. Diverse autofuncties kunnen middels dit virtuele wagentje worden bediend.